Onur - KONUK YAZAR: ABD Büyükelçisi Judith G. Garber

Kıbrıs'ta ACCEPT ve Kuir Kıbrıs Derneği gibi LGBTQI+ topluluğunu güçlendirmek ve vatandaş olarak haklarını koruyan yasaların uygun şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışan sivil toplum kuruluşlarını destekliyoruz.

Haziran ayı, uluslararası olarak lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel, queer ve interseks (LGBTQI+) Onur Ayı olarak kabul edilmektedir. Bu anma ve kutlamanın kökleri Amerikan tarihine dayansa da, şimdilerde LGBTQI+ seslerini ve onların dünyamıza yaptığı birçok katkıyı kutlamak küresel bir çabadır. LGBTQI+ topluluğunun başarılarını kutlayan veya toplumunuzdaki pek çok kişinin mücadele ve fedakarlıklarını anan herkese, mutlu bir Onur Ayı diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri yanınızdadır.

Özgürlüğü kutlayan diğer birçok önemli yıl dönümü gibi, Onur ayının da kökleri bir ayaklanmaya dayanmaktadır. 28 Haziran 1969'da, Greenwich Köyü’ndeki Stonewall Inn'e polis tarafından yapılan şiddetli baskının ardından New York Şehrindeki LGBTQI+ kişiler birkaç gün sokaklara döküldü. O zaman, Amerikan tıp topluluğu eşcinselliği zihinsel bir bozukluk olarak kabul etmekte, birçok eyalet ve yerel yasa LGBTQI+ topluluğuna karşı ayrımcılık yapmakta ve aynı cinsiyetteki eylemleri suç olarak görmekteydi. O geceki protestolar bir hareketin kıvılcımını ateşledi. Yasalar ve politikalar tersine çevrildi ve eşcinsellik ve cinsiyet kimliğine yönelik tutumlar yavaş yavaş değişmeye başladı. Stonewall'dan bu yana geçen elli iki yılda, LGBTQI+ topluluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada kabul, saygı ve hayranlık için birçok savaş verdi ve kazandı.

Onur'un bu yılki teması "Siz Dahilsiniz." Farklı deneyimler, bakış açıları ve katkılar kurumları ve toplumları daha güçlü kılar. Yine de pek çok kişi farklı olandan korkuyor. LGBTQI+ topluluğunun birçok üyesi - Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kıbrıs'ta ve tüm dünyada - dahil edilmemiştir. 1969'da ülkemde olduğu gibi, kim oldukları ve kimi sevdikleri nedeniyle ayrımcılığa, şiddete ve diğer zulümlere maruz kalmaktadırlar. Bu tür damgalama, küresel bir konudur ve insan haklarını destekleme konusundaki ortak taahhüdümüzün merkezinde yer alan bir sorundur. Amerika Birleşik Devletleri herkes için özgürlük ve saygınlık konusunda kararlıdır – “Siz Dahilsiniz.”

Başkan Joe Biden'ın göreve geldiğinde yaptığı konuşmasındaki gibi, Birleşik Devletler güçlü olma örneğiyle değil, ortaya koyduğumuz örneğimizin gücüyle liderlik etmeye kararlıdır. Tüm bireylerin sahip oldukları insan haklarından ve temel özgürlüklerden özgürce yararlanabilmelerini sağlamak için her ülkenin hak ve sorumluluğuna saygı duyuyoruz. Amerika’nın politikası hükümetleri kendi gündemimizi benimsemeye zorlamak değildir. Politikamız, ayrımcılık ve baskı karşısında asla sessiz kalmamaktır. Bu nedenle, tüm ülkelerde, toplumun her seviyesindeki LGBTQI+ kişilerin daha fazla dahil edilmesini savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'ta ACCEPT ve Kuir Kıbrıs Derneği gibi LGBTQI+ topluluğunu güçlendirmek ve vatandaş olarak haklarını koruyan yasaların uygun şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışan sivil toplum kuruluşlarını destekliyoruz. Onur bayrağını Kıbrıs'taki büyükelçiliğimizde ve dünyadaki büyükelçiliklerimizde gururla dalgalandırıyoruz ve (COVID protokollerinin izin verdiği yerlerde) Onur yürüyüşlerinde yerel savunucularla birlikte yürüyoruz.

Bu Onur ayında, umarım herkesin geçmiş ve şimdiki LGBTQI+ kişilerin mücadelelerini ve fedakarlıklarını hatırlamaya, son altmış yılın başarılarını kutlamaya ve bu başarının üzerine inşa etmeye kendimizi yeniden adamaya zaman ayırır. Herkesin şu mesajı duyması gerekiyor: " Siz Dahilsiniz."