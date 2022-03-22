Önce iyi hizmet!

Belediyelerin “metro” yapması yazıyor, yeni tasarıda!

Ya elçilikten tasarıyı hazırlayan müşavirin ya da kopyalayan bürokratın elinin ölçüsü kaçmış herhalde!

Asya’dan Avrupa’ya köprü de olabilirdi.

Kim bilir belki de Mesarya’yı Lefkoşa’ya bağlayacak metro, gözün aydın Luricina!



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“Bu reformu geçirirsek Türkiye’den para gelecek.”

Ömrümüzü yedi bu dayatma!

Ne kimlik kaldı, ne kişilik, ne de demokrasi böyle böyle…

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Belediyeler “yandaş” istihdamının en yaygın, yoğun, pervasızca yapıldığı yerlerdir.

Öncelikle bunu açık yüreklilikle kabul etmeliyiz.

Çocukluğumdan anımsıyorum, bizim belediyenin çoğu çalışanı futbolculardı.

Birkaç sene iyi top koşturmak, bir ömür iş sahibi olmanın yoluydu.

Kentin ihtiyacı nedir, bu ihtiyaç hangi insan kaynağı ile giderilir gibi bir gaile ya da fırsat eşitliği içerisinde istihdam süreçleri yaşanmadı.

“Partizan” istihdamlar da meşrulaşıyor zamanla…

Yerel yönetimlerin en önemli başarısı da “maaş ödemek” üzerinden ölçülüyor böylece!



O yüzden bir reformda her bir çalışanın ve amirin sahip olması gereken özellikleri ve görev tanımları, ayrıca istihdam koşulları çok net yapılmalıdır.



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Yerel Yönetim reformu denince benim için öncelik halkın iyi hizmet alma hakkıdır.

Hizmet hakkı ile çalışan hakkını birlikte konuşmadığımız zaman eksik kalıyor.



Öncelik hizmettir.

Çünkü çalışanın varlık sebebi de o hizmeti sunmaktır.



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Reformu beceremiyoruz.

Demokrasiye saygımız yok.

İnsana hiç yok.



Halbuki…

Bilimsel yaklaşım temelinde iyi bir komite kurulur, Avrupa’daki en ileri yerel yönetim örnekleri incelenir, belediyelerin yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenir.

Bir takvim yapılır.

Pilot uygulamalar planlanır, izlenir, değerlendirilir.

Demokratik katılımcılık ve şeffaflıkla ilerler süreç…

Belde halkının yani hizmeti alacak olanların da görüşü alınır, çalışanların da…

İyileştirilir hayatlarımız…



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Hizmet almak istiyorum!

İyi, adil, kaliteli ve ödediğim verginin karşılığı hizmet almak.

Güler yüzle hizmet almak.

Temiz bir çevrede yaşamak, delik deşik yollardan kurtulmak, kaldırımlarda yürümek, trafik kaosundan kurtulmak, insan olduğumuzu hissetmek, kültür ve sanatta güçlü alternatiflere sahip olmak, yeşil alanlarla bütünleşmek ve huzurla yaşlanmak kentimde…



Yerel yönetim reformu hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflemelidir önce!

