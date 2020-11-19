Oldu mu bitti mi!

Hükümet kurulamadı.

Ersan Saner HP’yi denedi olmadı.

DP ve YDP’ye gitti yine olmadı.

HP’ye tekrar dönüş yaptı.

HP Başkanı Senin, “görüşmeleri ileriye götürmeyi düşünmüyoruz” dedi.

HP, anlamsız bir şekilde ille de CTP’nin de koalisyonda olmasını istedi.

CTP’yi samimiyetsizlikle suçladı ama CTP’nin, HP’nin ne samimiyetsizliğinden söz ettiğinden bilgisi yok.

HP, eften püften gerekçe bulup dörtlü koalisyonu bitirip UBP’yle hükümet kurduğunda samimiyetini! herkes görmüştü aslında…

Bir de Kudret Özersay, dörtlü koalisyonu bitirmesi halinde Tatar’dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda destek alacağını da sanıyordu.

Bu hesapları yapıp dörtlü koalisyonu bitirdiğinde HP’nin ve Özersay’ın samimiyeti görülmüştü yine…

Ardından tabii ki Özersay’ın planları suya düşmüş, önce aday olmayacağı sanılan ama Ankara’nın desteği ve müdahalesiyle aday olan ve seçtirilen Tatar’ın oyununa gelmişti Özersay…

Bu süreçte Maraş oyuncağı da elinden alınan Özersay’ın seçim ve sonrasında sesi kesilmişti.

Şimdilerde yine konuşmuyor Özersay…

Partisi Halkın Partisi, UBP’yle yine görüşmeye başladığında Özersay ortalarda görünmedi.

Yenal Senin, Başkan olarak göründü doğal olarak… Ve ille de günahlarına CTP’yi ortak etmeye çalıştı üçlü koalisyon kurdurma talepleriyle…

“Taşın altına konulacak eller”den söz etti sürekli olarak… CTP’yi hassas yerinden vurmaya çalıştı.

Ancak CTP, UBP’yle hükümet kuracaksa HP’ye ihtiyaç yoktu.

Şu an 19 olan UBP milletvekili sayısıyla CTP’nin 12 olan milletvekili sayısı toplandığında 31 ediyor ki, bu da meclis çoğunluğu için önemli bir çoğunluk olurdu.

* * *

UBP, azınlık hükümeti kurabilir mi gibi düşünceler var şimdi…

Tek başına veya DP artı YDP’yle…

UBP tek başına böyle bir adım atarsa; Ersin Tatar’ın Saray’a atanması ve Hüseyin Özgürgün’ün uzun süredir yurtta olmaması nedeniyle 19 sayısıyla hükümeti sürdürülebilecek desteği alır mı!

Özgürgün gelse 20 olur ama Özgürgün gelirse kaldığı yerden devam edebilir mi?

Mahkeme durumlarının yanında bu kadar devamsızlığı olan Özgürgün hiçbir şey olmamış gibi gelip meclisteki sırasına oturabilir mi?

Öyle olsa bile meclis oturumlarının açılması için gerekli 26 sayısının bulunması çok zor… HP dıştan destek verir mi!

DP ve YDP’yle azınlık hükümetinde ise sayı 24 yapıyor veya Özgürgün’le 25.

Yine meclisin açılabilme veya komitelerin çalışabilme oranı olmaz. Kaldı ki DP’den Serdar Denktaş ve Koral Çağman’ın böyle bir azınlık hükümetine tavırlarının olumsuz olması büyük bir ihtimal.

Peki Ankara, bu noktada da müdahil olur mu!

Özellikle son yaşananlardan sonra artık her şeyin olabilmesi mümkün ne yazık ki!...

Ne olur, nasıl olur belki bugün, belki Saner’in hükümet kurabilmesinin son günü olan Cumartesi günü belli olur.

Veya gece biz uyurken birileri hükümeti kurdurmuş da olabilir.

