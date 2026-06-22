“Olay tüm boyutlarıyla araştırılmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), YENİDÜZEN’in bugünkü manşetinde “Tarihi skandal” başlığıyla yer alan ve 364 bin 36 kişiye ait kişisel verilerin internet ortamına sızdırıldığı yönündeki haberlerin son derece ciddi olduğunu belirterek, olayın tüm boyutlarıyla araştırılması gerektiğini vurguladı.

TDP’den yapılan açıklamada, Genel Sekreter Redif Ekinci’nin geçtiğimiz hafta dijital güvenlik ve siber savunma konularına dikkat çektiği hatırlatıldı. Ekinci, “Bir ülke bugün tek kurşun atılmadan felç edilebilir. Elektrik, hastaneler, kamu hizmetleri, kimlik, pasaport ve mali veriler artık dijital savunmaya bağlıdır” ifadelerini kullanmış ve Kuzey Kıbrıs’ın siber savunma altyapısının vakit kaybetmeden güçlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Açıklamada, bugün ortaya çıkan veri sızıntısı iddialarının bu uyarıların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiği ifade edildi. TDP, eğer iddialar doğruysa meselenin yalnızca teknik bir güvenlik açığı olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, bunun vatandaşların güvenliğini ve devlet kurumlarına duyulan güveni doğrudan ilgilendiren ciddi bir siber güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, kimlik bilgilerinden iletişim verilerine kadar uzanan böylesine kapsamlı bir sızıntının toplum açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği kaydedildi.

“Üzeri örtülmemeli”

TDP açıklamasında, yaşananların birkaç açıklamayla geçiştirilmemesi gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Dileriz ki bu olay da geçmişte yaşanan birçok can alıcı mesele gibi kısa sürede gündemden düşmez ve üzeri örtülmez. 364 bin kişiyi ilgilendiren böylesi ciddi iddialar kapsamlı şekilde araştırılmalı, kamuoyu eksiksiz biçimde bilgilendirilmeli ve varsa sorumluluklar ortaya çıkarılmalıdır.”

TDP, ülkenin artık günü kurtaran yaklaşımlara değil, güçlü dijital altyapılara, etkin siber güvenlik politikalarına ve uzun vadeli bir teknoloji vizyonuna ihtiyaç duyduğunu belirterek, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Tarihi skandal!