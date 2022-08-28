Öğrenci ticareti

“Gitmeyiniz” diyor Nijerya Hükümeti öğrencilerine…. “Gelmeyiniz” diyor, buradaki koro!

Hem de nasıl yükseliyor sesler, kimi tam bir yabancı düşmanlığı, kimi acıyla…

“Bizi sizden kim koruyacak” diyor onca insan… O kadar asker var halbuki (!)

Ada yarısı “kolordu” gibi…

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Nijerya hükümetine niye kızıyoruz?

Üniversitelere dair kayıtsızlık, başıboşluk, denetimsizlik ve ayıp varsa, bu ülkeyi yönetiyor iddiasıyla boy gösterenlerindir.

Üç, dört iyi üniversite yeterken, tam da ayağa düştü eğitim!

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Üniversite öğrencileri üzerinden Kıbrıs’ın kuzeyine “insan ticareti” yapılıyor. Öğrenci kaçırıyorlar buraya yalanla, hileyle… Kimi hatırlı “yatırımcılar” gençlerin sırtından para kazanıyor.

Öğrenciler değil yalnızca “üniversite izinleri” de pazarlanıyor, satılıyor, ranta dönüşüyor. Çünkü imtiyazlar var türlü türlü… En güzel araziler peşkeş çekiliyor, güya eğitim verecekler.

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Geçenlerde bir duruşma vardı.

İnsan kaçakçılığı üzerine!

322 Bangladeş uyruklu kişi 5 farklı eğitim kurumuna kayıt yaptırmış ancak hiç okula gitmemişler.

Hangi üniversiteler ya da eğitim kurumları bunlar diye merak ettiniz mi?

Polise sordum.

“Döneceğiz” dendi, bir hafta oldu.

Yüksek Öğretim Kurumu’na soracak!

YÖDAK’ı aradım.

“Polise soralım” dedi, Başkan.

“Böylesine yaşamsal bir soruşturma var, halen sormadınız mı” dedim.

“Malum bürokrasi, resmi yazışma gibi süreçler var” oldu yanıtı…

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Ne demişti YÖDAK Başkanı geçenlerde, “Yeterli bilgisayarımız yok, veri tabanımız yok, dijital sistemimiz yok.”

Bunu söyleyen üniversiteleri denetlemekle yetkili üst kurulun Başkanı!

İstese de göremiyor gelen öğrenciyi!

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Üçüncü ülkelerden öğrenci kabulünde ne kriter var, ne denetim!

Sonra bir övünme bir övünme sormayınız, “üniversiteler ülkesi” falan!

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Nijeryalı öğrencilere niye kızıyoruz?

Bu korsan yapıda, bu uyduruk düzende, bu eğreti devlette olmaz geleceğimiz!

Kendimize kızalım önce…

Kendimize!