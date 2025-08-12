“Odamı basan, kapıyı kıran ve asma tavanı çökertenleri polise şikayet ettim”

KOOP-BANK Genel Müdürü Kemal Ataman, “odasını basan, kapıyı kıran ve asma tavanın çökmesine neden olan” KOOP-SEN’de örgütlü bazı emekçilerden polise giderek şikayetçi olduğunu açıkladı.

Kooperatif iştiraklerinde çalışan emekçilerin 13 gündür maaşlarını alamamaları üzerine KOOP-SEN, bugün Kooperatif Merkez Bankası önünde basın açıklaması yapmış, süresiz grev kararını duyurmasının ardından çalışanlar banka binasını basmıştı.

Çalışanlar, genel müdür ve yönetim kurulu başkanı ile görüşmek üzere odalarına girmiş, tansiyonun yükselmesi üzerine bazı emekçiler kapı ve asma tavanın kırılmasına neden olmuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan KOOP-BANK Genel Müdürü Kemal Ataman, “Odamı basan, kapıyı kıran, asma tavanın çökmesine neden olanlardan, vandalizm uygulayanlardan polise giderek şikayetçi oldum” dedi. “Bu insanlar iştiraklerimizin çalışanları. 30 yıldır bildiğimiz insanlar. Ama kimsenin, bir yeri basma, tekmeleme, yıkma hakkı yoktur” diyen Ataman, “Ben haftalardır bu maaşların ödenmesi için çalışıyorum. Maaşlar yarın ödeniyor. Hükümet bir çözüm buluyor” ifadelerini kullandı.