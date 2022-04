Nuland: EastMed boru hattı çok pahalı, ekonomik olarak uygun değil

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, perşembe sabahı Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ile Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleştirdiği görüşmeden sonra “bu bölgedeki ülkeler Rus petrolüne ve doğal gazına bağımlılığın çok kötü olduğunu ve tedarik kaynaklarının değiştirilmesine ortak ilgi olduğunu ve yeşil enerjiye geçiş yönünde çalıştığımızı anlıyorlar” açıklamasında bulundu.

Ukrayna’ya Rus istilası sonrası EastMed’in şimdi ABD için hayati bir seçim olup olmadığı sorusuna Nuland, EastMed boru hattının çok pahalı olduğunu, ekonomik olarak uygun olmadığını ve çok uzun süreceği yanıtını verdi.

Amerikalı yetkili yeşil enerjiye geçişin önemine dikkat çekerek,hidrokarbon için seçeneklerin daha çok doğal gaz ve kısa bir dönüşüm dönemi için petrol olduğunu kaydetti ana fikrin bundan herkesin yararlanması olduğunu çünkü her yerde alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.



ABD’nin Kıbrıs sorunun çözümü için iki tarafa önerecek fikirleri olup olmadığı ile ilgili bir soruya Nuland "hem kuzeyde hem de güneyde perspektifleri duymakla ilgileniyoruz" dedi. ABD Güven Artırıcı Önlemleri ve Ada’nın her iki tarafında ekonomiyi iyileştirecek şeyleri destekliyor. Ama öncelikle üzerine inşa edebileceğimiz görüşlerin yakınlaşması olup olmadığını duymak için bir fırsat" dedi.

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile yapacağı görüşme konusunda Nuland ona ABD’nin Kıbrıs sorunun çözüm çabalarının devam etmesini desteklediği mesajını ileteceğini kaydetti.

Nuland, "Kıbrıs bu bölgede insani destek sağladı ve Rus donanma gemilerini kısıtladı. AB'de ve küresel olarak Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü için güçlü bir şekilde durdu. Ukraynalıları burada memnuniyetle karşıladı ve bu güçlülüğün stratejik bir başarısızlık olmasını sağlamak için birlikte duruyoruz. Putin için ve biz sadece kendi vatanları için değil, hepimizin özgürlüğü için savaşan Ukrayna'nın cesur halkının yanındayız."

“Bu savaşın Putin için stratejik bir başarısızlık olduğunu güvence altına almak için duruyoruz ve sadece kendinin değil hepimizin özgürlüğü için savaşan cesur Ukrayna halkı ile dayanışma içindeyiz”.

“ABD, AB ve G7 ülkeleri de dâhil olmak üzere diğer demokrasilerin dün aldığı yaptırım ve baskıyı artırma kararı da dâhil olmak üzere daha fazla yapılması gerekenler hakkında iyi bir görüşme yaptık” dedi.



Kıbrıs Kara ve Deniz Güvenliği ve Liman Güvenliği Eğitim Merkezi CyCLOPS’un açılışına da değinen Nuland, görüşme sırasında güvenlik konularında ABD ve Kıbrıs arasında geliştirilen ilişkilerin gözden geçirildiğini dile getirdi.

Bunun sadece Amerikalılar için değil Kıbrıslılar ve bölge ülkeleri için de bir eğitim merkezi olacağını ve birlikte çalışma şeklinde kökten bir değişiklik oluşturacağını belirtti.

Kıbrıs Türk toplumu lideri ile gerçekleştireceği görüşme konusunda Nuland “şimdi kuzeye giderek Sayın Tatar ile görüşeceğim. ABD’nin her zaman olduğu gibi iki toplumlu temele dayalı bir çözümü desteklediği mesajını ileteceğim” dedi.



Nuland ayrıca Kıbrıs – ABD arasında kültür, bilim ve halklar arası temaslar alanlardaki ilişkilere de değindi ve çarşamba günü hem ayrı ayrı hem de iki toplumlu konularda birlikte çalışan her iki toplumdan bir grup gençle görüştüğünü açıklayarak bunun çok teşvik edici olduğunu ve ABD’nin bu çabaları desteklemekten gurur duyduğunu dile getirdi.

KHA/NS/MHY/2022

Kıbrıs Haber Ajansı