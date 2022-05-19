Notları iner mi çıkar mı?

Atanmışlara güven oyu verdi atanmışların partileri…

Böyle yaparken güven oyunu kime/kimlere vermiş oldular?!

***

Sucuoğlu, “ben istifa edersem UBP dağılır” demiş.

Sucuoğlu, UBP içinde hâlâ bir değeri olduğuna nereden kanaat getirmiş?!

Kurduğu hükümetlerin yerine kendi dışında atanmış bir hükümete karşı ses çıkarmayanların, tepki koymayanların istifa etmesine karşı tepki koyacaklarını, “aman başkan bizi bırakma!” diyeceklerini mi sanıyor!

***

Süt ve süt ürünlerine bir daha zam gelmiş.

Akaryakıta bir zam daha kapıda…

Diğer zamlar arka arkaya yine kapıdan girmeye hazır.

TL, döviz karşısında hızla erimeye devam ediyor.

Cebimize koyduğumuz paranın değeri cepten çıkarken aynı değil.

Güven oyu almaya vakti olmayan zavallı eski Başbakan Sucuoğlu’nun “imzaladım” dediği ama henüz ortada olmayan Türkiye ile imzalanan ekonomik ve mali protokol ortaya çıktıktan sonra cebimize sokulan ellerin neler alacağını da anlamış olacağız.

***

ÜstEL, aklında olmayanı yaşıyor şu an…

Bir zamanlar bakanlıktan alınmıştı Jet Krizi nedeniyle…

Hem de Tatar tarafından…

Sonra ne oldu peki?

Tatar, ÜstEL’i Başbakan atadı, kendisini Cumhurbaşkanı atayanların emrine uyarak…

***

Ülkede bir rezalet, bir masgaralıktır gidiyor.

Rahatsızlık duyanlar olduğu gibi ne gariptir ki rahatsız olmayanlar da var.

Rahatsız olanların ortaya koyduğu nedenler rahatsız olmayanlar tarafından garip karşılanıyor olması gerek. Aslında garip karşılıyorlar galiba! ama bu gariplik onlar için oldukça normal.

***

“Ülkemiz zor günlerden geçiyor, istişare edelim” diyor ÜstEL.

“Ateşten gömleği giydik” diyor. “Birbirimizi seveceğiz, birlik beraberlik içinde bu zor günleri aşacağız” diyor ve tabii ki Anavatanı! da unutmuyor.

Mecliste teşekkür konuşması yapan atanmış ÜstEL, iki cümleyi bir araya getirmeyi becerebilmenin hafifliğini yaşadı dün mecliste çünkü ÜstEL’in bir konuşma becerisi yok.

Evet, okumuş, üniversite bitirmiş, diş hekimi olmuş ama konuşma, hitap etme konusundaki beceriksizliği herkesin malumu…

Atama Başbakanlık için konuşma becerisi olması gerekmiyor tabii… Belki de bu özellik bir avantaj olabilir.

Konuşabilse, ağzı laf yapabilse dezavatajına kullanılabilirdi.

Ağzından çıkması muhtemel iki cümle bir yerlere çekilebilir, spekülasyona neden olabilirdi. Bereket ki ÜstEL’in böyle bir becerisi yok. Yani ağzından çıkan lafları hatırlatarak bir boşluğunu yakalamak zor!

Ancak skandal işler için konuşması gerekmiyor. Jet krizi gibi skandallar için böyle bir yetenek aranmaz. Fiskos yapmak bunun için yeterlidir.

***

Evet, sonuçta atanmış hükümetin partileri tam kadro güven oyu verdiler atanmışlığa…

Şimdilik iyi not aldılar abilerinden…

Protokol önlerine gelince notları iner mi çıkar mı göreceğiz.