Near East Bank ATM sayısını 52’ye çıkardı

KKTC genelinde 51 ATM ‘si ve 151 CardPlus ortak ATM’si ile hizmet veren Near East Bank, geçtiğimiz hafta Çatalköy Belediyesi önünde kurulan yeni ATM’si ile ATM sayısını 52’ye çıkardı.

Yaygın kiosk ağı ile de birçok ödemenin kiosk cihazları kullanılarak 7/24 yapılabilmesini sağlayan Near East Bank, Girne, Alsancak, Lapta, Dikmen, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Yeni Erenköy, Güzelyurt Belediyelerine bağlı 58 lokasyonda bulunan Kiosk’lere Mağusa bölgesinde yenilerini ekleyerek hizmete sunacak.

Sektördeki dijital dönüşüme büyük önem veren Near East Bank, şubeleri, mobil ve internet bankacılığı hizmelerini geliştirirken, özellikle salgından dolayı kapanmaların yoğun gözlendiği dönemlerde ATM’leri ve Kiosk gibi alternatif hizmet kanallarını yaygınlaştırarak işleyişini koruyamaya devam ediyor. Bu bağlamda, internet ve mobil bankacılık kanalları ile işlemlerin temassız, zamandan ve mekandan bağımsız yapılabilmesine imkan sağlarken; Near East Bank, Kiosk ve Near East Bank ATM sayısını arttırarak müşteriler için tüm hizmetleri kolaylaştırmayı ve adanın her bölgesinden bu cihazlara erişilebilmesi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Çatalköy Belediye Binası

Geçtiğimiz hafta Çatalköy Belediye binası önünde konuçlandırılarak hizmete sunulan yeni ATM ile, bölge halkının ve belediye çalışanlarının para çekme, kredi kartı borcu ödeme, para yatırma, nakit avans-taksitli nakit avans gibi nakit işlemlerin büyük çoğunluğunun yapılabilmesi sağlanmış oluyor.

Near East Bank işlem hacmi açısından en yoğun alternatif kanalı olan ATM’leri her geçen gün yeni lokasyonlarda açma hedefi ile bölgesel tespitleri ve ihtiyaçları belirleyerek, ATM'leri ada genelinde en ulaşılabilir noktalarda konumlandırma ve müşterilerine tüm hizmetleri yaklaştırma hedefi ile yeni kurulan ATM’leri devreye alıyor. Çatalköy Belediyesi önündeki yeni ATM ile de, Girne Çatalköy bölgesine hizmelerini bir adım daha ileriye taşıyarak halkımızın yanıbaşında olmayı sürdürüyor.

KKTC’nin en yaygın ödeme platformu Kiosk’ler

Near East Bank Kuzey Kıbrıs’ın her bölgesine hizmet götürerek; Kıb-Tek, Lifecell, ön ödemeli su sayacı kontör yüklemesi, Vodafone ve Turkcell fatura ödemeleri, Vodafone ve Turkcell kontör yükleme, Vodafone ve Turkcell paket yükleme, Belediye temizlik ücreti, Belediye emlak vergisi, Belediye sağlık ücreti, Belediye trafik cezası ve daha birçok Belediye fatura ödemeleri için yaygın kiosk ağı ile büyük kolaylık sunuyor.

Near East Bank Girne, Alsancak, Lapta, Dikmen, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Yeni Erenköy ve Güzelyurt Belediyelerine bağlı 58 lokasyonda bulunan 72 adet Kiosk cihazlarını genişleterek yakın zamanda yeni bölgelere hizmet götürecek.

Pazarlama ve Ürün Geliştirme Grup Müdürü Timuçin Samancıoğlu; “Near East Bank olarak müşterilerimizin her türlü ihtiyacına cevap vererek, hizmetlerimizi kesintisiz olarak sağlamayı hedefliyoruz. Bu misyon ile yola çıktığımız günden bugüne dijital dönüşüm sürecini doğru kullanarak, müşterilerimizin işlemlerini saniyeler içinde yaparak hayatlarını kesintisiz bir biçimde sürdürecebilecekleri bir bankacılık deneyimini onlara yaşatmak için çalışmalarımızı istikrarlı bir biçimde sürdüyoruz.” dedi.