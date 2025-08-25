Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın katılımıyla “Kadınlar Geleceğe İmza Atıyor Kahvaltı Buluşması” gerçekleştirdi. Etkinliğe CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın yanı sıra, Genel Sekreter Erkut Şahali, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Alev Şensoy, bazı milletvekilleri ve destek veren birçok kişi de katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, Tufan Erhürman ve Doğuş Derya konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, “Burada UBP’ye DP’ye, YDP’ye, TDP’ye, HP’ye, CTP’ye geçmişte oy vermiş, onlarla birlikte olmuş birçok arkadaşımı görüyorum. Lider kadınlar burada, emekçi kadınlar burada, girişimci kadınlar burada. Bütün rozetleri kaldırdık; hepimizin kalbi çocuklarımız, torunlarımız için atıyor” dedi. CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ise yaptığı konuşmada, “Müzakerelerde toplumsal cinsiyet perspektifini masaya yansıtacak, çatışmaların çözümünde BM Güvenlik Konseyi’nin 13/25 sayılı kararı doğrultusunda kadınların bu ülkede barış içinde yaşayabilmesi için gereken hak savunuculuğunu yapacak bir lidere ihtiyacımız var. O lider de Tufan Erhürman’dır” dedi. CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Alev Şensoy da yaptığı konuşmada, “Görmezden gelinmemizin bitmesine sayılı günler kaldı” dedi.

Erhürman: Karar verildiği içindir ki bu panik, bu endişe yaşanıyor

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Ne zaman kadınlar sokağa inerse, öne geçerse, o iş orada bitti demektir” dedi. Tufan Erhürman, “Burada UBP’ye DP’ye, YDP’ye, TDP’ye, HP’ye, CTP’ye geçmişte oy vermiş, onlarla birlikte olmuş birçok arkadaşımı görüyorum. Lider kadınlar burada, emekçi kadınlar burada, girişimci kadınlar burada. Bütün rozetleri kaldırdık; hepimizin kalbi çocuklarımız, torunlarımız için atıyor” dedi. Bu ülkede kimsenin, çocuklarımızın onuruyla oynayamayacağının altını çizen Erhürman, “Bu ülkede her çocuk, ülkesiyle gurur duyacak. Ne buldularsa dağıttılar ama beş yıldır görevde olan bir kişi var. Normal şartlarda beş yıl görev yaptıktan sonra “Ben bu ülkeye o kadar şey “kazandırdım” ki zaten bu seçimi kazanırım” diyebilmesi gerekirdi. Ama demek ki “kazandırdıklarınız” yetmedi, başka yollarla seçim kazanmak için yola çıktınız” dedi. “Hiç endişelenmeyin, yüreğiniz ferah olsun. Karar verildi. Karar verildiği içindir ki bu panik, bu endişe yaşanıyor. Bu dönem sona eriyor, bunu herkes gördü. Kimse endişe etmesin; hak eden hakkını alacak, ama kimseye seçim rüşveti gibi verilerek değil” diyen Erhürman, değişim kararının verildiğine dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Sözümüzdür, yeminimizdir: Çocuklarımızın göç etmek istemeyeceği, insan onuruna yaraşır bir hayatı bu ülkede hep birlikte kuracağız” ifadelerini kullandı.

Derya: Bu umutsuzluk kaderimiz değil

Etkinlikte konuşan CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, emeği geçen herkese teşekkür etti. “Hem dünya hem de ülkemiz zor günlerden geçiyor. Yanı başımızda, çocukların ölmesine neden olan faşizan bir dram Gazze’de yaşanıyor” diyen Derya, bölgenin yangın yeri olduğuna dikkat çekti ve Kıbrıs’ın öneminin her geçen gün daha da arttığını vurguladı. Derya, “Coğrafyamız üzerinden yapılan hesaplar, Kıbrıs’ı ileriki dönemde çok daha kritik bir noktaya taşıyacak” diye konuştu. “Ülkede liyakatsiz bir cumhurbaşkanı ve hükümet dolayısıyla taş üstünde taş kalmadı” diyen Derya, özellikle kadınların, devlet namına hiçbir şeyi göremediğini söyledi. Çocuk ve engelli bakımı başta olmak üzere sosyal hizmetlere ayrılması gereken paraların, belli çıkar gruplarına peşkeş çekildiğinin altını çizen Derya, “Devletin kamu kaynakları, umut tacirliği yaparcasına insanlara partizanca dağıtılıyor” dedi. “Bu umutsuzluk kaderimiz değil. Bu halk, verdiği varoluş mücadelesini bunlar için vermedi. İster kuzeyden ister güneyden gelsin, bu ülkeyi yurt bilen herkes –özellikle kadınlar– varoluş mücadelesi veriyor” diyen Derya, bu durumun değişmesi gerektiğine işaret etti. Doğuş Derya, “Bu durumu hak etmiyoruz. Sokaklarda özgürce yürüyeceğimiz, çocuklarımızın göç ederken arkalarından gözyaşı dökmeyeceğimiz bir geleceği ellerimizle kuracağız” diye konuştu. Tufan Erhürman’ın kadınların da şansı olduğuna işaret eden Derya, “Müzakerelerde toplumsal cinsiyet perspektifini masaya yansıtacak, çatışmaların çözümünde BM Güvenlik Konseyi’nin 13/25 sayılı kararı doğrultusunda kadınların bu ülkede barış içinde yaşayabilmesi için gereken hak savunuculuğunu yapacak bir lidere ihtiyacımız var. O lider de Tufan Erhürman’dır” dedi.