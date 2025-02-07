Ne korkunç bir zehir

Geçtiğimiz hafta dünyada en fazla gündem olan mesele Avustralya Ulaştırma Bakanı Jo Haylen'in makam aracını özel işinde kullanması nedeni ile görevinden a etmesi oldu.

Buralarda son derece sıradan, günlük, olağan bir iş bu!

Özel aracı...

Özel şoförü...

Özel korumayı...

Hem de nasıl özel işlerinde kullanıyorlar.

Tepe tepe…

Hem de hiç umursamadan…



Kamunun finanse ettiği ne varsa ve kim varsa özel işlerinde kullanmak yönetenlerin rutinidir.

"Ulusal" örtü altında normalleştirilir bunlar...



Kendi özel iş merkezini kamusal imkânlarla, araçlarla, personelle güzelleştiren makam sahipleri hiç umursamadan hayatına devam eder yurdumda…

"Hata yaptım, kuralları çiğnemedim" dedi Avustralyalı bakan ve istifa etmekle kalmadı, defa defa özür diledi.



Hepi topu dostları ve ailesinin katıldığı özel bir yemeğe, devletin aracı ve şoförü ile gitmişti.

İstifayı getiren asıl önemli süreç toplumdan gördüğü olağanüstü tepkiydi.



Halk hesap sordu.

Hesap vermek zorunda kaldı.

***

Sanırım yaşadığımız pek çok kirlenmede en önemli sorunlardan birisi de budur.

Halkın hesap sorma, ifşa ve rezil etme dürtüsü kayboluyor giderek…



Pek çok siyasetçiye hak etmedikleri bir nezaket gösteriyor kalabalıklar…

Kimileri kendi menfaatini garantiye almak için sıraya giriyor.

Ya da “işim düşer, iyi görüneyim” diyor kimileri…

Hesap sorma yükümlüğü birkaç siyasi partinin ya da muhalifin boynuna asılıyor yalnızca…

***

"İşin sonu UBP'ye dayanıyor."

Bir duruşmada, bir sanığın sözleri bunlar…

"Sahte Diploma" soruşturmasının başlıca aktörlerine bakınız.

İşin ucu nereye dayanıyor göreceksiniz.

Şike mi dediniz?

Yasa Dışı bahis mi?

İhale yolsuzluğu mu?

Hep mi aynı siyasi zihniyete yanaşır gemi!

Hep mi "menfaat" yüklenir hileyle, yolsuzlukla, yalanla...

Hep mi aynı çevreler semirir, on binlerce yoksulun sırtından...

***

Ne olaylar yaşadık, ne ciddi skandallar…

Bir bebeğin ölümünden tutunuz da milyon dolarlık ihale yolsuzluğuna kadar…

Havaalanına kontrolsüz inen özel bir jetten, sahte diplomalı vekile kadar…

Mafya üyesine verilen yurttaşlıktan, seçimlere açık müdahaleye kadar…



Kim istifa etti?

***

Toplumsal denetim ve ahlak yoksa çürüme vardır.

Ne korkunç bir zehirdir, kanıksamak…