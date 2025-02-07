Trump Nereye Koşuyor

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump 20 Ocak’ta göreve başladığı günden bu yana bir skandaldan, bir başkasına çok hızlı geçiş yapıyor.

Seçimi kazandığı Kasım ayından itibaren önce Kanada’yı, ardından Panama’yı ve Grönland üzerinden Danimarka’yı tehdit etti.

Kanada’yı ABD’nin 51. vilayeti olarak gördüğünü ve doğru olanın bu olduğunu iddia etti. Kanada başbakanı hemen bunun kabul edilemez olduğunu açıkladı. Ama Trump iddialarını sürdürmeye devam ediyor.

Panama kanalını ABD’nin açtığını ve gemilerin bu kanaldan ücret ödemeden geçeceklerini söyledi. Panama hükümeti ise kanalın Panama’ya ait olduğunu ve belirlenen ücreti ödemeden hiçbir geminin kanaldan geçemeyeceğini açıkladı.

Grönland’ı satın almak istediğini açıkladı. Grönland, Danimarka’nın yarı özerk bölgesi olduğundan Danimarka hükümeti Grönland’ın satılık olmadığını açıkladı. Grönland’da yaşayan yerli İnuit halkı ise herhangi bir ülkeye bağlanmayı değil bağımsızlığını talep ediyor.

Trump göreve başladığı gün göçmen avına başladı. Yakaladığı göçmenleri uçaklarla ülkelerine göndermeye başladı. Ayrıca tarihe CIA’in işkence merkezi olarak geçen Küba’daki Guantanamo üssündeki kampı tamir ederek göçmenleri buraya taşıyacağını açıkladı.

Bu arada Meksika’ya göçmenleri engellemediği için, Kanada’ya 51. Eyalet olmayı kabul etmediği için, Çin’e rakip olduğundan ve AB’ye de yine ekonomik rekabetten dolayı yüksek vergiler açıkladı. Sonra bu vergileri şimdilik uygulamayacağını, ama kaldırmadığını söyledi.

Son olarak geçen gün İsrail başbakanı Netanyahu’yu oval ofiste ağırlayan Trump Gazze’nin ABD’ye devredileceğini, Gazze’li Filistinlilerin başka ülkelere gitmelerini istedi. Netanyahu ABD’ye hareketinden önce yaptığı açıklamada “Ortadoğu haritasını yeniden çizmek için gidiyorum” demişti.

Hamas’ın 7 Ekim 2024 gecesi İsrail’e füze saldırısı ve rehine alması sonrasında ABD destekli İsrail Gazze’yi işgal etti.

14 aydan fazla devam eden İsrail saldırıları Hamas’a karşı gösterilmeye çalışılsa da aslında yapılan Filistin halkına karşı bir etnik temizlik hareketi idi.

İsrail denize paralel olan Gazze şeridini ele geçirmek, burayı Filistinlilerden temizlemek ve hem karada, hem de denizde bulunan kaynaklardan kendisi yararlanmak için bu operasyonu düzenledi.

Etnik temizlik konusunda dünyanın hassasiyeti olduğu için de kendisi buraya talip değilmiş gibi yaparak burayı sözde ABD’ye devretmeye razı olmuş göründü.

Aslında ABD bu toprakları İsrail adına geçici bir süre için alacak ve etnik temizlik tamamlandıktan sonra İsrail’e geri verecek.

İsrail neden bu toprakları her şeyden çok istiyor?

Çünkü burası dar ve uzun bir kıyı şerididir. Gazze şeridi, uzunluğu 41 km, genişliği ise 6 ile 12 km arasında değişen, 363 km²lik bir yerdir. İsrail saldırılarından önce nüfusu 2.375 milyon idi.

İlginçtir Trump’ın bu talebine İngiltere karşı çıktı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Anneliese Dodds, Gazze'nin geleceğine Filistinlilerin karar vermesi gerektiğini belirterek, Gazze'deki Filistinlilerin kendi istekleri dışında komşu Arap ülkelerine taşınmasına yönelik her türlü çabaya karşı çıkacaklarını bildirdi.

Doods, İngiltere'nin, Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan egemen Filistin Devletinin yanı sıra güvenli ve emniyetli İsrail'in yer aldığı, Kudüs'ün ortak başkent olduğu, müzakere edilmiş iki devletli çözümü desteklediğini yineledi.

Bu yeni bir durumdur. 7 Ekim’den sonra Gazze’ye yapılan saldırılarda İsrail’e en büyük desteği ABD’nin yanında İngiltere vermişti.

Trump’ın AB ile yaşadığı vergi konusunu düşündüğümüzde AB’nin de desteğini alamayacağı ortadadır.

Üstelik Trump’ın yanında duran, hatta seçim sonrasında danışmanı olacağı söylenen Elon Musk, genelde AB ülkelerine, özelde de Almanya ile Fransa halkına aşırı sağı destekleme çağrısı yaparak tepkileri çekmişti.

Bütün bunları düşündüğümüzde Trump’ın ikinci döneminin hem Amerika, hem de tüm dünya için öncekinden çok daha kötü geçeceğini söyleyebiliriz.

Trump eline geçirdiği iktidar gücünü zenginleri daha zengin, fakirleri de daha fakir yapmak için kullanacaktır.

Bu arada da herkese ve her ülkeye ayrı ayrı ayar vermeye çalışacaktır.