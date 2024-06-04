Ne idüğü belirsiz vordo eti!

Etimi Güney’den alıyorum!

Efendim bu etin ne idüğü belirsiz!

Öyle dedi Başbakan!

-*-*-

Peki, şimdi, bize, ucuza geleceği ilan edilen; önceden kemiksiz sonradan kemikli; önceden 20 ton sonradan 40 ton; önceden Yeni Zelanda, sonradan galiba İspanya veya Hollanda’dan gelecek etin “idüğü” belli mi?

-*-*-

Bir de aldı beni bir korku!

Geçenlerde Türkiye’de İrfan Kahveci’nin programını izledim…

Sudan’dan “bardo” geleceğini söyledi!

-*-*-

Aman şimdi katırın kuzeni bu bardolardan bize de gönderiyor olmasınlar!

-*-*-

Mümkün değil mi diyorsunuz?

Canım, bugüne kadar bize nerede, ne zaman doğru söylediler ki?

-*-*-

Vallahi denemekte fayda var!

Domuz yiyoruz, bardo ya da katır eti niye yemeyelim ki!

-*-*-

Bu arada bardo nedir bilmiyordum!

Sevgili Ahmet Derya hocam anlattı…

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Birlikte okuyalım:

“… Bardo biz Kıbrıslıların bildiği VORDO'dur .

Bardonun babası at, annesi eşektir… Melez bir hayvan…

Bir de babası eşek annesi kısrak olan melez var o da “mulus”tur… Yani Kıbrıslıların MULA diye bildiği hayvandır. Bizde her ikisine de katır denir.”

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“Rumcada erkek ve dişi kelimeler var. VORDO kelimesi erkek ,MULA kelimesi dişi olduğu için biz Kıbrıslılar anasına - babasına bakmadan erkek işeme organı olana VORDO, dişi işeme organı olana da MULA deriz… O nedenledir ki kaba saba saygısız erkeklere VORDO denir ama kadınlara söylenmez…”

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Evet, Ahmet Derya bunları diyor…

Kıbrıslı da der ki; umarım bize vordo eti ya da Bardo eti yedirmezler!

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Bu arada Ersin Tatar’a süvari birliği kuruluyormuş!

Atlarla mı yoksa katırlarla mı?

Bekleyelim!

Önce yiyelim, sonra bakarız!

Devlet sahte değil canım!

Sahte reçete!

Sahte diploma!

Sahte doktora!

Sahte fatura!

Sahte belge!

Sahte ehliyet!

Bunlar tamam!

Sahte doğum belgesi ile alınan “kandırmacalıklı” Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu yolda!

Devlet mi?

Yok canım, sonsuza dek!

Ne sahtesi!

Hain miyiz ki sahte diyelim?

Oh! Biz rahatız! Bizi hiç etkilemeyecek!

Avrupa’nın üçüncü büyük turizm acentesi olan Alman “FTI” şirketinin iflası, Rum basınında geniş bir şekilde yer alırken bunun, Güney Kıbrıs’taki 30 bin rezervasyonu da etkileyeceği belirtildi.

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Politis gazetesi, “FTI’nın İflası Kıbrıs’a da Dayanıyor” başlıklı haberinde, FTI şirketinin, Güney Kıbrıs’taki 160 otelle çalıştığını ve 30 bin rezervasyonun etkileneceğini yazdı.

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Güney Kıbrıs pazarı için 30 bin rakamının çok da büyük bir rakam olmadığını yazan gazete, ancak otelciler açısından zor olarak nitelendirilen bir yıl için bu durumun yeni bir “darbe” olduğunu belirtti.

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Oh!

Biz çok rahatız!

Almanya’dan turist gelmiyor çünkü!

Alın size hükümetimizin büyük bir başarısı!

Ya gelseydi!

Şükür Anavatan!

Aşırı sıcağa hazır mıyız?

Lefkoşa’da dün gölgede hava sıcaklığı 43 derece santigrata yükseldi!

Allah bizi Temmuz ve Ağustos’ta, hatta Eylül’de görebileceğimiz 50 derecelerden korusun!

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Küresel ısınmaydı, oydu, buydu!

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava sıcaklığı, normalin 5 derece üstüne çıkarak 44,7 dereceye ulaştı…

Aşırı sıcakların etkili olduğu Hindistan'da geçen hafta sıcak hava nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetmişti. Başkent Yeni Delhi'de 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

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KKTC’de yaz aylarında ciddi su sıkıntısı bekleniyor!

Anavatan’dan gelen suyla alakalı “pompalama arızası var”…

Güvenimiz tam!

Kısa sürede onarılacak da ya boru koparsa ne yapacağız?

Hükümet!

Var mı bir B Planı!

Yoksa, hep birlikte şehit mi olalım?

Tek eksiğimiz vardı, tamamlanıyor!

Nüfus bilinmiyor!

Kriminal olaylarda artış!

Susuzluk tehlikesi!

Sıcaklar!

Sağlıkta çöküş!

Hayvancılıkta bitiş!

Maliye çökük!

Eğitim bitik!

Yollar dökük!

Okullar çökük!

Kıbrıs meselesi ganimet!

Çözümsüz!

Göç çılgınlık seviyesinde!

Bir Süvari Birliğimiz eksikti!

Helal olsun be canım!

Fotoğrafı dün bir gemici arkadaşımız Tarihi Girne Limanı’nda çekti… Bir vatandaş, tarihi eserin üzerinde balkon çalışması yapıyor! Ne diyorsun Fikri Ataoğlu? Tamamdır?