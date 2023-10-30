Nazilerden Nazilere değişen sadece iki kelime: Yahudi – Müslüman!

Orta Doğu’daki kanlı savaşla yatıp, kanlı savaşla kalkıyoruz ve çaresizliğin acısını da içimizde hissediyoruz…

Kanlı coğrafyaya en yakın ülkelerden birindeyiz ama kılını kıpırdatmayanlarımız ağır çoğunlukta ne yazık ki!

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Hatta “İsrail haklıdır! İsrail, Gazze’ye dilediği kadar bomba atma hakkına sahiptir!” diyenler bile bir hayli fazla!

-*-*-

Evet, böyle söyleyenler var!

Neden?

Nedir bunun mantığı?

-*-*-

İsrail, Gazze’de canlı sinek bırakmayarak kendi güvenliğini mi sağlıyor?

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Bu konuyla ilgili olarak gelin bazı fikirleri tartışalım, bazı sorular soralım…

-*-*-

Efendim, İsrail havadan ve denizden Gazze’yi bombalamayı sürdürecek, henüz başlatmadıysa da çok yakın bir gelecekte karadan Gazze’yi silip süpürmeye başlayacak!

Peki hedefi nedir?

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Resmi görüş şudur, Hamas’ı bitirecekler!

İsrail’e göre Hamas ağırlıklı olarak Kuzey Gazze’de konuşlanmış durumdadır ve yine İsrail’e göre militanları sivillerin arasında yaşamaktadır…

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Bir anlamda İsrail, Gazze’de yaşayan insanların, Hamas’a karşı durmasını, karşı çıkmasını ve onları aralarından kovmasını istiyor!

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Oysa Hamas, Tayyip Erdoğan “öyle değiller” dese de, her terör örgütünün yaptığını yapıyor…

Bir terör örgütünün, bir devleti yenmesinin olanağı olamaz…

Dolayısıyla Hamas da, İsrail’i yenemeyeceğini bildiği için, sivilleri öldürüp, İsrail halkına korku vermek amacındadır…

İsrail halkına korku verecekler ve sivilleri, kendi hükümetlerine karşı kışkırtıp, iktidarı devirmelerini sağlayacaklar…

Amaçları budur!

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Ama İsrail’in de yaptığı bunun tam aynısıdır!

Az önce yazdığımız gibi, İsrail, Gazze’de yaşayan insanların, Hamas’a karşı durmasını, karşı çıkmasını ve onları aralarından kovmasını istiyor!

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İsrail, ahlaksızlığın dik alasını da yapıyor…

Gazze’de insanlara haber gönderiyor ve diyor ki, “vuracağım, kaçın!”…

Ve bir çok insan, bunu da “bravo be” diyerek alkışlıyor!

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Şimdi bu durumda, Rusya, Ukrayna’yı bombalamadan önce oradaki insanlara “canım, lütfen bulunduğunuz bölgeden kaçın çünkü bomba yağdıracağız” derse, Amerikan ve İngiltere liderleri Putin’i alkışlar mı?

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İsrail’in şu anda Gazze’de yaptığı ile Nazilerin atalarına yaptığı arasında fark yoktur…

“Bunun sorumlusu Hamas’tır” demeyin sakın!

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Nazi Soykırımı’ndan çok önceleri, Alman propagandası, Musevi toplum için “fare” benzetmesi yapıyordu…

Günümüz İsrail propagandası, Gazze’deki insanlar için benzer benzetmeyi yapıyor onlar için “insan görünümlü hayvanlar” ifadesini kullanabiliyor…

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Sağlıklı bir insan, bir toplumun, başka bir toplumu gaz odalarında yakmasını veya bombalarla topluca öldürmesini kabul edemez, etmemeli!

-*-*-

“Bütün Müslümanlar ölmeli”…

Ne yazık ki İsrail’i yöneten Nazi zihniyetin geldiği nokta budur!

Ve değişen tek bir şey vardır; 80 yıl önceki “farelerin” yerini, “insan görünümlü hayvanlar” almıştır!

-*-*-

80 yılda sadece “Yahudi” kelimesi yerine “Müslüman” kelimesi getirilmiştir…

Nazilerin Yahudilere yaptığı ile Yahudilerin şu anda Filistinli Müslümanlara yaptığı tamamen aynıdır!

-*-*-

İsrail ve İsrailliler, her zaman “mağduru” oynamıştır!

Evet, Nazi döneminde mağdur oldukları ve insanlığın en büyük vahşetine maruz kaldıkları bir gerçektir…

Ama İsrail şu anda mağdur değildir…

-*-*-

Bütün Dünya’yı “mağdur” oldukları konusunda ikna etme başarısını göstermiş olabilirler ama hangi aklı başında insan, “… zorla birine tecavüz eden bir sapığın, kabahat bende değil tecavüz ettiğimdedir” demesine inanır ki?

-*-*-

Geçenlerde bir yerde okumuştum, “… İsrail, bir varil içerisindeki balığı vurup öldürmekte ve dışarıya saçılan sudan sıkıntı yaratmaktadır!”

-*-*-

İsrail’in saldırıları durdurulmalıdır!

Nasıl mı?

İnsanca!

Kıbrıs, Orta – Doğu’daki savaşın ‘barış üssü’ olabilir!

Kıbrıs Dışişleri Bakanı, Filistin’e gitti!

Ramallah kentinde, Filistinli mevkidaşı ile görüştü…

-*-*-

Kıbrıs Cumhurbaşkanı, ülkesinin, Gazze’ye insani yardımın merkezi olmasını önerdi…

-*-*-

“Kıbrıs” derken, aman bazı okurlar yanlış anlamasın!

Kıbrıs Dışişleri Bakanı, tabii ki Cumhuriyet’in bakanıdır; Konstantinos Kombos…

Ve haliyle Kıbrıs Cumhurbaşkanı da Nikos Hristodoulides!

-*-*-

Bizimkiler mi?

Tayyip Erdoğan ne derse ondan!

Başka ne yapabilirler ki?

Kim tanır, kim dinler, kim görüşür ki!

-*-*-

Evet, içinde olduğumuz dönemde, Kıbrıs Cumhuriyeti, bir yandan İsrail ile ilişkilerini en iyi seviyede tutuyor, hem destek veriyor, hem çekimser kalmayı başarıyor…

Öte yandan Kombos, Ramallah’ta, Riyad el Maliki ile görüşüyor…

-*-*-

Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Kıbrıs’ın insani yardım konusunda önemli görev üstlenebileceğini söylüyor…

-*-*-

Eşit ve egemen iki devlet mi demiştiniz?

KKTC diye bir devlet olduğu iddiasında mısınız?

Dünya’nın gerçekten sizi ciddiye aldığını veya alacağını mı sanıyorsunuz?