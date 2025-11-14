Bütün seçim kampanyası boyunca Tatar ve hükümetin işlediği ana tema “Tufan Erhürman cumhurbaşkanı olarak seçilirse Türkiye ile kriz yaşanacak” temasıydı.

Türkiye’nin kendine göre çok daha önemli gündemleri olduğu için geciken Erhürman’ın Ankara ziyareti nihayet dün gerçekleşti.

Erhürman, Ankara’da devlet adamı olarak karşılandı. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erhürman’ı cumhurbaşkanlığı külliyesinin ana giriş kapısında devlet töreni ile karşıladı.

Gerek baş başa görüşmede, gerekse de heyetler halindeki görüşmede herhangi bir kriz yaşanmadı.

Ortak basın toplantısında Erdoğan “Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli heyeti ile oldukça kapsamlı ve verimli bir görüşme yaptık. Kıbrıs meselesinin mevcut gidişatı çerçevesinde gelecek dönemde atılabilecek ortak adımları değerlendirdik” dedi.

Türkiye'nin bu konuda tutumunun her zaman net olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü "Kıbrıs meselesinin bugüne kadar çözümsüz kalışının temelinde Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü reddetmeleri vardır. Rum tarafı ne siyasi gücü ne de ekonomik refahı adadaki Türklerle paylaşmak istemiyor, dahası buna asla yanaşmıyor" dedi.

Türkiye’nin bu konuda tutumunun her zaman net olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü “Kıbrıs meselesinin bugüne kadar çözümsüz kalışının temelinde Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü reddetmeleri vardır. Rum tarafı ne siyasi gücü ne de ekonomik refahı adadaki Türklerle paylaşmak istemiyor, dahası buna asla yanaşmıyor” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da ortak basın toplantısında “Müzakere olsun diye değil, çözüm olsun diye müzakere edeceğiz” ifadelerini de kullanan Erhürman, “statükoya bir daha dönülmeyecek bir modelin daha müzakerelerin en başından garanti edilmesi gerektiğini” de ifade etti.

Erhürman ayrıca Kıbrıs Türk halkının tek mücadelesinin müzakereler olmadığını ifade ederek, tüm diplomatik yollar aracılığıyla mücadele edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman çözümsüzlükten yana olmadığını belirterek, “Kıbrıs Türk halkı barıştan, diyalogdan, karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerden yanadır” dedi.

Ancak, Rum tarafının tek yanlı tavırlarının süreci zora soktuğunu, buna rağmen yapıcı tutumlarını koruyacaklarını ifade etti. “Türkiye ile Tam Eşgüdüm İçindeyiz” diyen Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen ilişkilerin “karşılıklı güven, dayanışma ve eşgüdüm” çerçevesinde ilerlediğini söyledi.

Dün Ankara’da gerçekleşen bu görüşmede, TC ile Kıbrıslı Türklerin yeni lideri arasında kriz yaşanacağını bekleyenler sükutu hayale uğradılar.

Kıbrıs Türk halkı 19 Ekim 2025 tarihinde yeni liderini seçti. Erhürman, Ankara’ya bu yeni statüsü ile gitti. Ankara’da en üst düzeyde devlet töreni ile karşılandı.

Ortak basın toplantısında iki lider de, iki ülkenin işbirliği ve kardeşlik hukuku ile Kıbrıs sorununun çözümünü istediğini vurguladı.

Kriz yaşanmadı.

Erdoğan, Kıbrıs sorununa kendi çözüm önerilerini seslendirdi ama bunda ısrarcı olmadı.

Erhürman da Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen ilişkilerin “karşılıklı güven, dayanışma ve eşgüdüm” çerçevesinde ilerlediğini söyledi.

Türkiye ile KKTC cumhurbaşkanlarının bu ilk görüşmesi Türkiye ile KKTC arasında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu gösterdi.

Bu yeni dönemde artık KKTC, Ankara’nın isteklerine göre politika belirlemeyecek. Bunun yerine Ankara Kıbrıs Türk halkının istemlerine uygun politikalar belirleyecek.

Yeni dönemin en belirgin özelliği bu oldu. Bu nedenle yeni Kıbrıslı Türk lider Erhürman’ın ortak basın toplantısında söylediği “müzakere olsun diye değil, çözüm 0lsun diye müzakere edeceğiz” cümlesi gerçekten çok ama çok önemlidir.

Erhürman’ın bu mesajını Kıbrıs sorununa taraf olan herkes, en başta da doğrudan taraf olan Kıbrıs Rum tarafı ve Hristodulidis doğru anlamalıdır.