Enflasyon başarımız!..

KKTC ekonomisi, üretim olmadan, ihracat olmadan ve de ülkenin bastığı bir para birimi olmadan Türkiye’deki enflasyona paralel tüketici fiyat endeksini aşağı doğru çekmeye devam ediyor.

Doğrudur, TL’yi kullandığımıza göre enflasyon verilerinin de Türkiye’ye paralel hareket etmesinde yanlışlık yok.

Yok da, ortaya çıkan veriler Kıbrıs’ın kuzeyindeki hayat pahalılığını yaşayanlar için gerçekçi geliyor olabilir mi?

Aşağıda önce geriye doğru KKTC’de Kasım, Ekim, Eylül ve Ağustos ayları ile senenin en başına giderek Ocak ayının enflasyon verilerini yazdım. Sonra da aynı ayları Türkiye’deki enflasyon verileriyle kıyasladım. Görüldüğü gibi Türkiye’de TÜİK’in ay başlarında açıkladığı TÜFE verilerinin nedense hemen ardından aynı gün KKTC İstatistik Kurumu da TÜFE’yi açıklıyor.

KKTC

Aylık/Yıllık

Kasım 2025 0.81/36.37

Ekim 2025 1.09/36.33

Eylül 2025 5.39/39.20

Ağustos 2025 3.35/35.42

Ocak 2025 2.02/50.61

Türkiye

Aylık/Yıllık

Kasım 2025 0.87/31.07

Ekim 2025 2.55/32.87

Eylül 2025 3.23/33.29

Ağustos 2025 2.04/32.95

Ocak 2025 5.03/42.12

***

Türkiye’deki oranların üzerine 1-2 puan katarak KKTC’de açıklanan verileri Türkiye’de olduğu gibi biz de doğru olarak kabul edip maaş artışlarını da bu değerlere göre hesaplıyoruz.

Çoğu zaman hayat pahalılığı açıklanmadan veya hemen ardından yeni zamlar geliyor, o ayın rakamına yeni zamlar yansımıyor ama bakıyoruz öteki ayın enflasyon rakamları da aşağı aşağı inmeye devam ediyor.

Bu inişi hissedenler var mı bilmiyorum ama bir ilginç durum da Ocak ayından Kasım ayına enflasyon oranını düşürmede Türkiye’den daha başarılı olmuşuz.

Türkiye’de Ocak-Kasım arasında enflasyon oranı yaklaşık yüzde 35 düşerken, bizde aynı dönemde bu oran yaklaşık %40 olmuş.

***

Yeni yıl geliyor, yeni maaş artışları olacak… Bu yüzden enflasyon oranlarını daha da düşük göstermek ve maaş artışlarını bu düşük oranlara göre yapmak devlet aklına daha uygun. Oranları biraz daha kaçırırlarsa neredeyse Türkiye’deki enflasyonun da altına ineceğiz. Baksanıza Ekim ve Kasım ayları TÜFE oranları Türkiye’ye oranla zaten daha düşük çıkmış.

Para bizim değil, üretimimiz yok, uluslararası ticaretimiz yok ama enflasyon başarımız var. Ekonomistler bunun açıklamasını yapar herhalde!..

CTP’de yeni dönem

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde yeni dönem başladı. Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan Parti Başkanlığı koltuğuna Dr. Sıla Usar İncirli seçildi.

İlk kez bir kadın, CTP Genel Başkanı oldu. CTP, herhangi bir parti de değil. Ülkenin en güçlü iki partisinden biri. 1970 yılından itibaren bu toplumun barış, demokrasi mücadelesinde hep bir adım önde olmuş, umutları hep canlı tutmuş, birleştiriciliğin ve eşitliğin öncüsü olmayı başarabilmiştir.

İşte böyle bir siyasi partinin başında kimilerine göre eskiyi, kimilerine göre yeniyi temsil ediyor İncirli… İki yorum da doğruysa demek ki CTP içindeki tüm kesimleri kapsayabilmiş.

Şimdi de Erhürman’ın aldığı %63 oyu temsil eden toplumun geniş bir kesimini kapsayacak politikaları hayata geçirme zamanı… Seçimi kazandıktan sonra yaptığı konuşmada Sıla Usar İncirli, toplumun tüm kesimleriyle uzlaşı içinde, birleştirici bir çizgi izleyeceklerini ve halkın kendi ayakları üzerinde durmaya hazır olduğunu söyleyerek “Halk CTP’yi bekliyor, CTP geliyor” demişti.

Şimdi bu birleştiriciliği gösterme zamanı… Bu mücadeleyle birlikte olası erken seçimde İncirli’yi Başbakan olarak görmek çok mümkün.