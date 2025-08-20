Müdür ‘yasadışı’ talepleri reddetti, eşi görevden alındı; yerine Saner’in kız kardeşi atandı

YENİDÜZEN - ÖZEL

UBP – YDP – DP Hükümeti, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer’in, “yasadışı karar üretmeyi reddetmesi” üzerine, eşi Sergül Tümer’i, Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi görevinden aldı.

2019 yılında, dönemin Başbakanı Ersin Tatar tarafından bu göreve atanan Tümer, uzun yıllar Sayıştay Başkanlığı’nda denetçi olarak görev ifa etmişti…

Hükümet’in ‘skandal’ nitelikli görevden/atama alma kararı, bununla da sınırlı kalmadı.

Hükümet, Sergül Tümer’in yerine; dana önce Rekabet Kurulu’na atanan ve iki yıl sonra “gerekli niteliklere sahip olmadığı” gerekçesiyle bu görevden alınan, eski Başbakanlardan Ersan Saner’in kız kardeşi Tülen Saner atandı.

Saner, iki yıl boyunca Rekabet Kurulu’nda üye olarak çalışmış, maaş çekmiş, ardından da Rekabet Yasası’nın 16’ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca görevden alınmıştı.

Söz konusu maddenin ilgili fıkrasında, “öngörülen niteliklerin var olmadığının sonradan tespit edilmesi halinde, ilgili kişinin görevden alınabileceği” ifade ediliyor…

Saner ayrıca, Ersin Tatar’ın ‘liderliğindeki’ Cumhurbaşkanlığı’nda danışman olarak da çalışmıştı.