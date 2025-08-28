“Moda ile iç içe olmak, yaşam stilimi oluşturdu”

Yasmin MORAN

Kendi ayakları üzerinde durmayı, emekle yoğrulmuş bir hayali gerçeğe dönüştürmeyi seçen Saadet Muhasebecioğlu, butik işletmeciliğindeki yolculuğunu YENİDÜZEN’e anlattı.

Yıllarını farklı iş kollarında çalışarak geçirdikten sonra kalbinin sesini dinleyip butiğini açtığını söyleyen Muhasebecioğlu, ilk günkü heyecanını hâlâ yaşadığını ifade ediyor. İşini sadece bir geçim kaynağı olarak değil, tutkuyla bağlandığı bir yaşam biçimi olarak tanımlayan Muhasebecioğlu, “Butikçilik işini sevdim ve kendi dükkanımı açmaya karar verdim” sözleriyle bu alandaki başlangıcını dile getiriyor. Seçtiği her parçayı özenle vitrine yerleştirirken aslında modayla iç içe kurduğu yaşamının hikâyesini de müşterilerine yansıttığını belirtiyor.

Saadet Muhasebecioğlu; Yıllardır aralıksız çalıştığını, kendi butiğini açmadan önce farklı iş kollarında on yılı aşkın süre çalıştığını anlatıyor. Bir firmanın butik bölümünde yaklaşık iki buçuk yıl görev yaptığını belirten Muhasebecioğlu, “Butik işini sevdim ve kendi dükkanımı açmaya karar verdim” sözleriyle bu alandaki ilk adımından bahsediyor. Bu işte başarılı olacağına dair inancının yüksek olduğunu dile getiren Muhasebecioğlu, 2002 yılında kendi butiğini açıyor ve o günden bu yana işini özenle ve titizlikle sürdürdüğünü gururla dile getiriyor.

Butiğindeki ürünleri kendisi seçip kombinleyerek aldığını ifade eden Saadet Muhasebecioğlu, “21 yıldır tanıyıp çalıştığım firmaların dışına çıkmak istemiyorum” diyor, müşteri kitlesi için belirlediği kalite çizgisinden ödün vermediğini vurguluyor. Ürün seçiminden sunumuna kadar her detayla birebir ilgilendiğini belirten Muhasebecioğlu, bu özenin yıllar içinde sadık bir müşteri kitlesi oluşturduğunu da anlatıyor.

Yirmi üç yıldır butik sektöründe yer alan Muhasebecioğlu, genç nesillere bu alanda girişimde bulunmanın günümüz koşullarında oldukça zor olduğunu ifade ediyor. Artan döviz kuru ve hayat pahalılığı nedeniyle butik açmanın maddi açıdan bir yük haline geldiğine de değiniyor. Muhasebecioğlu, “Bu hayat şartlarında butik girişiminde bulunmak zor, sebebi de pahalılık ve artan döviz” diyor. Gençlere ve sektöre adım atmak isteyenlere de çağrıda bulunan Muhasebecioğlu, “Butik bir zevk işidir, ancak severek yapılırsa müşteriye hitap eder” ifadelerini kullanıyor. Saadet Muhasebecioğlu, bu meslekte sürdürülebilir başarının, sabır ve tutkulu bir emekle mümkün olabileceğinin de altını çiziyor.

Mesleğini severek icra ettiğine dikkat çeken Saadet Muhasebecioğlu, her yeni ürün geldiğinde büyük bir heyecanla vitrin düzenlediğini ve kombinler hazırlayarak müşteri kitlesinin tarzına kendi yorumunu kattığını belirtti. “Ürünlerimi büyük bir merakla, içimden gelerek ve güncel moda trendlerine bağlı kalarak birleştiriyorum” diyen Muhasebecioğlu, modayla olan bağının yalnızca iş yaşamıyla sınırlı olmadığını da ifade etti. “Moda ile iç içe olmak, yaşam stilimi oluşturdu” dedi. Modayı bir tutku olarak gördüğünü belirten Muhasebecioğlu, işine olan bağlılığının bu tutkudan beslendiğini dile getirdi.