Eskiden sadece masallarda kullanırdık ‘miş-muş’ları. Şimdilerde, herşey gibi, o da mazide kaldı. Bugünkü hayatımız ‘miş’ler, ‘muş’larla doldu. “Öyleymişşş…Böyleymişşş….”; “Şöyle olacakmışşş… Böyle olacakmışşş….” ; “Şöyle demişşş… Böyle demişşş….”; “Şöyle yapacaklarmışşş… Böyle yapacaklarmışşş…”

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Okullar açılMIŞŞŞ… Yüzyüze eğitim başlaMIŞŞŞ… İlgili Bakanlık, (her yerde olduğu gibi..) okullarda da olağanüstü önlemler alMIŞŞŞ…

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Güney Kıbrıs, Müslüman ülkelerle ilişkilerini derinleştirme kararını yinelemiş. Güneydeki Rum halkı “Ne zaman topluca Müslüman olacağız ?” sorusunu sormaya başlaMIŞŞŞ…

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Başbakan’larından sonra bir Osmanlı torunu da, İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na atanMIŞŞŞ. O da Osmanlı torunuyMUŞŞŞ… Hem de Kıbrıs kökenli bir Osmanlı torunu…

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Corona 19 salgını bir yıl daha sürecekMİŞŞŞ….2022’de son bulacağı tahmin ediliyorMUŞŞŞ…

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Cumhurbaşkanı Tatar New York ziyareti sırasında, ev sahiplerine, egemenlik derken ne demek istediğini anlatMIŞŞŞ…

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2022 yılında KKTC resmen tanınmaya başlayacakMIŞŞŞ… Tanımaya hazır ülkeler varMIŞŞŞ… Sıralanmışlar, kuyruk olmuşlar, bekliyorlarMIŞŞŞ…

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Aşı almayı reddedenlere ev-hapsi cezası düşünülüyorMUŞŞŞ…

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Aşı’dan dolayı dolar milyarderi olanların sayısı her geçen gün biraz daha artıyorMUŞŞŞ… Türkiye de bu piyasaya girmeye hazırlanıyorMUŞŞŞ…

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Şimdi de dördüncü aşı gündeme gelMİŞŞŞ…Beşincisi de yoldayMIŞŞŞ…

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Başbakanımız Hükümetten de icraatlarından da Parti’sinden de memnunMUŞŞŞ…

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Kurultaydan yepyeni pırıl pırıl bir UBP çıkacakMIŞŞŞ..

Pazar’a Özel Bir Fıkra

İki politikacı, bir türlü geçinemiyorlarmış. Araları iyice açılıp iş çığırından çıkınca, onları barıştırmak adına saygın birine götürmüşler.

Birincisi, “Bu ahlaksız yok muuu…” diye başlayıp arkadaşına veryansın etmeye başlamış. “…Bu herif, ahlaksız…Bu herif hırsız…Bu herif yalalancı” diye devam etmiş..

Sözü ikincisi almış. “Bu edepsiz herif, bu soysuz var yaaaa…”diye başlamış, “Bu adam deli…Bir manyak…Soyguncu…İftiracı…Çıkarcı…Yağcı… Yalaka…” diye devam etmiş.

Götürüldükleri adamda ses yok… “Her ikisini de dinlediniz. Ne diyorsunuz ?” diye sormuşlar.

Gülümsemiş ve “Her ikisi de doğru söylüyor” deyivermiş.

Sokak Ağzı

“Recep Tayyip Erdoğan’ın kitabı çıktı. Tatar’ınki ne zaman ?”

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“Sahi yahu… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin nüfusu ne kadar ? Bir bilen var mı ?”

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“Hep kötü örnek olmayı sürdürüyorlar. Güneyde, elektrik faturlarına yüzde on indirim yapılmış. Bizdeki zam ne zaman ?”

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“Tatar’ın külliyesinin mimarına KKTC vatandaşlığı verilmiş. RTE ne zaman vatandaşımız olacak ?”

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“Kuzey Kıbrıs Serbest Bölge olsun önermişler. Hiç de fena fikir değil. Hem de EN SERBEST BÖLGE olsun.”

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“Kalpten ölüm Coreona; böbrek yetmezliğinden ölüm: Corona; Kanserden ölüm: Corona…Çok merak ettim. Ülkedeki tüm ölümler Corona’ya mı bağlanıyor artık ?”

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“Başbakan’nın mimarlık mesleğinden men edilmesi için imza kampanyası başlatılmış. Başbakanlık’tan men edilmesi için imza kampanyası ne zaman ?”

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“Çözüm bekleyenlere duyurulur. Çavuşoğlu tarih verdi. Milli davamızı sonuna kadar savunacağız dedi. Tarih: Sonsuza kadar.”

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“Bir bu eksikti. Benim Adapass da sahte mi acaba ? Sahte mi gerçek mi lim kontrol ediyor ?”

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“Sahte Adapass var da sahte PCR yok mu yani ? Allah bilir sahte aşı bile dolanıyor memlekette.”

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“Arıklıya katılıyorum. Hepimiz ruh hastası olduk sayelerinde.”

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“Başkanımız Tatar, Erdoğan sesimiz oldu demiş. Doğrudur. Birbirlerinin sesi oldular.”

Anlayana

“İnsanlar yaşadıkça ihtiyarladıklarını sanırlar, halbuki yaşamadıkça ihtiyarlar.” (İskoç Ata Sözü)