Cumhuriyet ruhu!

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna bir ya da iki kez davet edildim…

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Davet edilmeli miyim?

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Elbette kim, ya da kimlerin davet edilmesi gerektiğine ben karar verecek değilim; çok da gitmek istediğimden değil; eminim Azerbaycan da mesela şeriatçı Türk gazetecileri benzer davetlere çağırmıyor olabilir de; bu tür davetler, gazeteciler açısından önemlidir…

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Neden önemlidir?

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Siyasetçileri bir arada bulmak adına… Tümüyle sohbet edersiniz; UBP’lilerden eski Girne kadın kolları başkanı veya aday belirleme kurultayı ile ilgili dedikoduları alırsınız falan yani…

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Kıbrıs meselesi ile ilgili gelişmeler ve bu konudaki yaklaşımları dinleyebilirsiniz…

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Ama hayır!

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Büyükelçilik veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın ya da ne bileyim MİT’in ilgili birimleri, “kimin davet edilebileceği” ile ilgili bir liste hazırlar ve bu listede, geri bıraktırılmış demokrasilerde “doğru” kabul edilenler davetlidir; “yanlış” gördükleri ise “out”!

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Türkiye Cumhuriyeti dışında, senede bir kez de Büyük Britanya İmparatorluğu’nun “Kıbrıs” Yüksek Komiserliği, Kuzey Lefkoşa’daki muhteşem mekanında konuk ağırlar… Rum – Türk davetliler vardır ama bu “etkinlik”, KKTC sınırlarında düzenlenen tek yabancı ülke etkinliği olması adına çok önemlidir… Ona davetliyim…

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İngiliz beni düşmanı olarak görmez!

Zaten göremez, çünkü aynı zamanda vatandaşlarıyım!

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Türkiye beni ya da benim gibi düşünenleri düşman görür!

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Mesela benim gibi Kıbrıs’ta federal çözüm isteyenleri, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin ne olduğu gerçeğini bıkmadan anlatanları, çözümsüzlüğün Türkiye’nin işine gelebileceğini ama bizi tükettiğini söyleyenleri “hain” sayar…

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Bizzat Türk Dışişleri Bakanı televizyon programına çıkar ve “Kıbrıs Türkleri içerisinde Rum’dan Rum olanlar var” diye efsane açıklamalar yapar!

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Rum’dan daha Rum olmak!

Başlı başına ırkçı bir bakış açısı!

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Ancak konumuz bu değil!

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Konumuz, bizim gibi düşünen veya tavır takınanların Kıbrıs meselesi ile ilgili duruşu da değil!

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Esas konu; aslında Türkiye’nin “Cumhuriyet Ruhu”nun azalması veya zayıflamasıdır…

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29 Ekim, 23 Nisan, 30 Ağustos gibi “tarihler” mesela “15 Temmuz” gibi kutlanmıyor…

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Elbette Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı, “Atatürksüzleştirme” diye kısaltabileceğimiz bazı tavırları veya siyaseti onaylamıyor ama iktidardaki güç ya da güçler oradadır bu nedenle de “korku” boyutu her yerdedir!

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Türkiye’de korku salan iktidardaki hakim zihniyetten “çekinenler” de ne yapmaktadır?

Atatürk düşmanı zihniyete mi karşı duracaklar?

Yemez!

O zaman “Kıbrıs meselesinde ateş olsak oturduğumuz kıçı ısıtacak kadar gücü olmayan” bizim gibi zavallılarla uğraşıp, bir nevi siyasi rahatlama veya daha doğru deyişle siyasi mastürbasyon yapmaktadır!

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Bakın size iki şey anlatacağım…

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Birincisi, Kayıt Kıbrıs adlı haber sitesi, RIK arşivlerinden bir 29 Ekim kutlaması yayınladı… Kısa bir görüntü… O görüntüde, inanılmaz bir kalabalık, çok şık “bayramlık”ları ile izlemeye gelmişler…

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Dev bir Türk Bayrağı taşınıyor…

Ve bu bayrağı taşıyanlardan biri, efe kılığındaki babam…

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Cuma akşamı, 59 sene önce doğduğum köyde, Gaziveren’deydim…

Spor Kulübü’nün dayanışma yemeği vardı…

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Arkadaşlarımızla çocukluğumuzu konuştuk…

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İki çok değerli “şey”den bahsettik!

Biri spor kulübü, öteki okul!

Bizi birbirimize bağlayan bir çocukluk ama bu çocukluğa her açıdan şekil veren kulüp ve okul!

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Hepimiz o kulüpte top oynadık, küstük, barıştık, kavga ettik, kucaklaştık…

Hepimiz o okulda okuduk ama hepsinden önemlisi o okulda esir düştük; 14 insanı kaybettik!

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Haaaa, Gaziveren, oldukça dindar sayılan bir köydü… Ramazan’da teravih namazlarına da giderdik; bayram namazları da çok eğlenceliydi ama bizi bize bağlayan okulumuz ve kulübümüzdü…

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Bilmem anlatabildim mi?

Laik büyüdük…

Köylüydük…

Nefret etmeyi öğretmedi kimse bize…

Ve okulumuzla kulübümüzü çok sevdik…

Camiye de saygı duyduk…

Bu sıra hiç bozulmayacak!

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Siz isterseniz, hiçbir resepsiyonunuza çağırmayın!

Zaten 15 Temmuz’u kutlamak isteyen mi var mesela yani!

Siz, matazori, ezik bir şekilde kutluyorsunuz ve mutsuzsunuz ki o da ayrı bir mesele!

1960’ların ortasından sonra Gaziveren’de doğanların sadece bir kısmı…

1961’de Lefkoşa’daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında merhum babam…