KIBRISLI KİTAPLAR

Sonbaharın serin havası kendini hissettirmeye başlarken, birçok üretim alanında olduğu gibi yazın alanımızda da Kıbrıslı yazarların kitapları daha fazla okura ulaşmaya başlıyor. Bu vesileyle zaman zaman bu sayfamızda Kıbrıslı yazarlarımızın yeni yayınlarını sizlere kısaca tanıtmak istedim. Hem gazete sayfamıza kalıcı niyetiyle not düşmek hem de kitap ve dolayısıyla yazarlarımızın yayınlarına ilgi duyanlara bir “duyuru” niteliğinde seslenmek.

Bugün iki kitabımıza yer veriyoruz.

Dr. Okan Dağlı’nın “Geçmişten Geleceğe Mağusa-Popüler ve Sözlü Tarih Üzerine Yazılar”, ve bir diğeri ise Turgül Tomgüsehan’ın ikinci romanı “Ada Karanlığı”.

Dr. Okan Dağlı

“Geçmişten Geleceğe Mağusa...”

Dr. Okan Dağlının söz konusu kitabının 1. Baskısı Şubat 2014’de gerçekleştirilmişti. Mağusa İnisiyatifi Yayınları’nın 3.sü olarak okurla buluşan kitap 2. Baskısıyla yeniden elimizde. 255 sayfadan oluşan “Geçmişten Geleceğe Mağusa-Popüler ve Sözlü Tarih Üzerine Yazılar” kitabı 9 ana başlık altında toplanmış. Bunlar:

“Kültürlerin kesiştiği adres...”, “Çeşitli dinlere mensup insanlarımız...”, Sürgün kenti...”, “Mağusa’nın çarşı meydanı, evleri ve ağaçları...”, “Mağusa tarihinde önemli bir gün...”

“İnsanlarımız ne yer, ne içerlerdi ve meslekleri neydi?..”, “Dünya sinemalarında iz bırakan filmlere konu olan olaylar...”, “Fotoğraflar, kartpostallar, müzeler ve kentlilik bilinci...”, “Bir hayalimiz var...”.

Ve kitabının arka kapak yazısını paylaşalım sizlerle:

“Geçmişten Geleceğe Mağusa’yı kapsamlı bir şekilde ele alıp yazmak benim haddim değil elbette. Fakat elimden geldiğince, gelecek yıl 2300. yaşına girecek bu kentin tarihinin, yaşadığı devinimin ve sosyal yaşamının ancak belli kesitlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yerli ve yabancı kitaplardan okuduğum satır aralarını, gördüğüm fotoğraf ve resimlerden etkilendiklerimi ve konuştuğum Mağusalıların aktradıklarını kısmen bu kitapla birlikte tarihe not düşeceğim. Yazılamayan söz unutulur. Günümüz tarihçiliğinde sözlü tarihin çok önemli bir yeri vardır. İnsanın yaşarken görüp duyduklarını kaleme alması en gerçekçi tarih yazıcılığıdır belki de. Sosyal ve kültürel değerlerimizi, yaşam şeklimizi, insanların dostluklarını anlatmak gelecek kuşaklara bırakacağımız çok önemli bir kaynak olacaktır. Son yüzyılda unutulmuş mesleklerimizi, yediğimiz içtiğimizi, neleri giydiğimizi, hangi hastalıklara yakalandığımızı ve kimlerden şifa bulduğumuzu bir çırpıda okuyup hatırlayacağımız satırları “Geçmişten Geleceğe Mağusa” kitabımda bulacağınızı düşünüyorum. Bu kitabın sayfalarına giremeyen, konuşamadığım, yazamadığım yüzlerce olgumuz ya da insanımız ve onların anıları mutlaka vardır. Belki bu çalışmanın devamında, ileride onları da yazma şansımız olur diye düşünüyorum.”

Turgül Tomgüsehan

“Ada Karanlığı”

Kitabın yazarı Yrd.Doç.Dr. Turgül Tomgüsehan, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nde Başmüfettiş görevini sürdürmekte ve YDÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde yarı zamanlı öğretim üyeliği yapan bir yazarımız. 2019 yılında Türkiye’de yayımlanan “SIRLAR ADASI” kitabıyla yazın dünyamıza katılan Tomgüsehan, polislik mesleğindeki bilgi, yaşanmışlık, araştırma ve tecrübesinden de yararlanarak polisiye roman tarzında, tarihimizin geçmiş derinliklerinden de yararlanarak yol almaya devam ediyor. 2. Romanı olan “Ada Karanlığı” Galeri Kültür Yayınlar tarafından okurla buluşturuldu. 352 sayfadan oluşan kitabın sonunda yer alan “Devam edecek...” ibaresi, söz konusu romanımızın hikayesinin süreceğini belirtmekte bizlere. “Yazarın Notu” başlığı altında ise Tomgüsehan’ın okura seslendiği yazısından bir alıntı yapalım:

“Elinizdeki çalışma 1999-2008 yılları arasında Kıbrıs’ta yaşanmış gerçek adli olaylardan esinlenerek kurgulanmıştır. Kitabın kurgusu, KKTC, Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta yayınlanan haberler ile KKTC Mahkemelerine yansıyan İstinaf dosyalarındaki karar tutanakları temel dayanak noktası alınarak oluşturulmuştur. İçerikte konu edilen olaylar, her ne kadar realite dikkate alınarak yapılandırılmış olmakla birlikte, aralarındaki bağlantılar ve kullanılan karakterler yazarın hayal ürünüdür. Kitaptaki karakterlerin ve kurumların gerçeklikle ilişkisi yoktur...”

Turgül Tomgüsehan’ın yazısının yanındaki sayfada yer alan yazılardan biri de kitabın özünü ve bir dileği şöyle dile getiriyordu:

“Bu güzel Ada’da bir daha hiçbir çocuk ölmesin

Hiçbir anne ağlamasın

Hiçbir evlat anasız babasız kalmasın

Hiç kimse hayatının en güzel yıllarını demir parmaklıklar arkasında geçirmesin.”