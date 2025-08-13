İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, kooperatiflerdeki krizin yılların birikimi olduğunu ve bir yıldır Bakanlar Kurulu’nda çözüm arandığını söyledi. Mevcut durumun sürdürülemez olduğunu vurgulayan Oğuz, Merkez Bankası raporuna göre yol haritası belirlendiğini belirterek “Sonuca gitmek için bazı tedbirlerin alınması kaçınılmaz.” diye konuştu.

Kıbrıs Postası’ndan Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz,

Kooperatiflerle ilgili konunun yeni olmadığını, yılların birikimi olduğunu kaydetti. Oğuz, “Bu konuyla ilgili 1 yıldır Bakanlar Kurulu’nda görüşülüyor. Amaç, sürdürülebilirliği ile ilgili yeni bir şekillenme ya da mevcut durumdan nasıl çıkılabileceğini belirlemek. Mevcut durum sürdürülemez, net” dedi.

Oğuz, paydaşlar ve sendika başkanıyla Bakanlar Kurulu’nda daha önceden görüşmeler gerçekleştirildiğini, bu çerçevede bir denetleme ihtiyacı doğduğunu ifade etti. Merkez Bankası’nın denetleme yaparak rapor hazırladığını belirten Oğuz, “Rapora göre de yol haritası belirlendi. Sonuca gitmek için bazı tedbirlerin alınması kaçınılmaz. ‘Battı’ demek en kolay ama öyle bir durum yok. Yaşatmak için hükümet çaba gösteriyor” ifadelerini kullandı.