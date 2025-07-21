Merkezi bütçeden Aralık 2021 – Haziran 2025 döneminde destek verilerin 6 aylık periyotlardaki sayısal değişimi

Dün yapmış olduğum paylaşımda maaş nitelikli transfer harcamaları gurubunda olan ENGELLİ maaşı alanların sayısını incelemiştim.

Bugünkü paylaşımda ise DESTEK VERİLENLER grubunu bütünlüklü olarak el alıyorum. Bu grup kapsamında maaş ödenen 4 alt kırılım vardır.

STATÜ 1-ENGELLİ MAAŞLARI

STATÜ 2-SOSYAL YARDIM MAAŞLARI

STATÜ 3-ŞEHİT EŞİ, MALUL, MALUL GAZİ ve EBEVEYNLERİ

STATÜ 4-KORUYUCU AİLE

Ödenen kişi sayısı ve parasal açıdan ağırlıklı gruplar 1 ve 2. statülerdir. Daha sonra 3. sıra gelmekle beraber bu kıstasta olanların sayısı sürekli olarak azalmaktadır. Çünkü yeni ilavenin olmaması yanında bu kıstas da olanların sayısı vefatlar nedeniyle azalmaktadır.

STATÜ 1: ARALIK 2021: 5.130 KİŞİ HAZİRAN 2025: 5800 KİŞİ

ARTIŞ: 670 KİŞİ

STATÜ 2: ARALIK 2021: 3.919 KİŞİ HAZİRAN 2025: 4.245 KİŞİ

ARTIŞ: 326 KİŞİ

STATÜ 3: ARALIK 2021: 690 KİŞİ HAZİRAN 2025: 622 KİŞİ

AZALIŞ: 68 KİŞİ

STATÜ 4: ARALIK 2021: 21 KİŞİ HAZİRAN 2025: 21 KİŞİ

ÖDENEN KORUYUCU AİLE SAYISINDA DEĞİŞİM YOK.

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME:

Tablodan ve yukarıda yazmış olduğumuz verilerden görüldüğü üzere destek verilenler grubunda son 3,5 yılda 928 kişi artış olmuştur. Oran olarak %8,68 gibi bir artış görülmekte olup bu dönemde STATÜ 3'te de 68 kişilik bir azalış STATÜ 4'te ise değişiklik olmamıştır. Yani STATÜ 1 (Engelli) ve STATÜ 2 (Sosyal yardım) alt gruplarında ARALIK 2021'e göre son 3,5 senede 996 kişilik bir artış olmuştur. Oran olarak %9,51 gibi bir oran olup senede 285 kişi gibi bir artış olduğu görülmektedir.

SON SÖZ: Dün engelli maaşı alanların yıllara göre değişimiyle başladığım yazı dizisine bugünde engelli maaşı alanlarında içinde bulunduğu ana grup DESTEK VERİLENLER grubuyla devam ediyorum.

Bu paylaşımlarım yazı dizisi şeklinde, sırasıyla EMEKLİ ana grubu ve ÇALIŞANLAR ana grubu ve bu grubun alt kırılımları olan MEMUR ve İŞÇİ kişi sayılarıyla devam edecektir.

Amacım kamuoyunu bilgilendirip farkındalık yaratarak özellikle belli kesimler tarafından belli dönemlerde BÜTÇENİN ŞU KADARI MAAŞLARA gider söylemini kendi çapımda resmi verileri kullanarak daha bilimsel ve detaylı paylaşıp kamuoyunu bilgilendirmektir.

Yazı dizisinin sonunda ise tüm bu grupları kişi sayılar ve ödenen parasal tutarlar ve toplam içindeki parasal oranını da gösteren bir Excell tablosu da paylaşacağım.