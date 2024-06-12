Merit otellerinde bayram boyunca konserler olacak

Merit Grubu’nda 'Kurban Bayramı’ boyunca konserler yapılacağı açıklandı. Güçlü sesleri ile birbirinden ünlü sanatçılar, Merit Otelleri misafirlerine bayram eğlencesi sunacak.

Bayramda Merit Otellerinde sahne alacak ünlü isimler belli oldu

Bayram tatili boyunca konserlerin yapılacağı Merit Otellerinde; Derya Uluğ, Özcan Deniz, Serkan Kaya, Haluk Levent, Ekin Uzunlar, Korhan Saygıner ve Aslızen bayrama özel repertuvarları ile sahnede olacak.

'Kurban Bayramı' haftasının ses getirecek konserler dizisi, arife günü olan 15 Haziran Cumartesi, Merit Park Otel Letafet sahnesinde Korhan Saygıner’in konseri ile başlayacak. Bayramın birinci günü olan 16 Haziran Pazar akşamı ise, şarkıcılığının yanı sıra oyunculuğu ile de tanınan Aslızen Letafet sahnesinde sevenleri ile buluşacak.

Bayramın ikinci gününde üç yıldız sahnede olacak

Bayramın ikinci günü olan 17 Haziran Pazartesi, Türk pop müziğinin parlayan yıldızı Derya Uluğ, Kuzey Kıbrıs’ın en gözde oteli Merit Royal Diamond’ın büyüleyici sahnesinde hayranları ile bir araya gelecek. Aynı akşam, arabesk ve fantezi müziğinin başarılı ismi Özcan Deniz, Merit Park Otel’de hayranları ile buluşurken son yılların aranan ismi Serkan Kaya ise Merit Crystal Cove’da sevenlerinin karşısında olacak.

Bayramın üçüncü gününde de üç muhteşem konser

Bayramın üçüncü günü olan 18 Haziran Salı akşamı, Merit Royal Diamond’da, arabesk müziğin en beğenilen isimlerinden Serkan Kaya rüzgârı esecek. Türk pop müziğinin güçlü sesi Derya Uluğ ise bu kez Merit Crystal Cove’da hayranları ile buluşacak. Aynı akşam, Merit Liman Otel, Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar’ın sahnesi ile coşacak.

Bayram eğlencesi hız kesmeyecek

Bayram tatilinde Meritlerde eğlence tüm hızıyla devam edecek. Anadolu Rock müziğinin efsane isimlerinden Haluk Levent, 22 Haziran Cumartesi akşamı Merit Park Otel Letafet sahnesinde hafızalardan silinmeyecek bir konser verecek.