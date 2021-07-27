Maraş için ‘tazminat’ hesabı: 3 milyar sterlin

Kapalı Maraş’ta yasal mülk sahipleri tarafından şu ana kadar yapılmış 337 müracaat var.

Bu başvurular için ödenmesi gereken “tazminat” en az 3 milyar sterlin.



“İade” kabul edilirse, “kullanım kaybı” nedeniyle iade + tazminat için ödenmesi gereken toplam rakamın ise en az 280 milyon Sterlin olması öngörülüyor.



Bunlar resmi olarak hesaplanmış, teyit edilmiş, en yetkili isimlerden alınmış rakamlar!

Hani şimdi “gelsinler, başvursunlar, iade edelim” deniyor ya!

İş “iade”yle bitmiyor!

1974’ten bu yana olan “kullanım kaybı” da isteniyor.

“Mülkiyet Hakkı”na saygı böyle bir şey!



Komisyon’un başkanı yok!



Dikenli teller içindeki Kapalı Maraş’ın yüzde 3.5’inin “askeri bölge kapsamından çıkartıldığı” açıklandı.



Ya da bir başka deyişle, Maraş’ın yüzde 96.5’i halen askerin - KKTC Anayasası Geçici 10’uncu maddesine göre- Türkiye Genelkurmayı’nın kontrolü altında tutuluyor.



BM Güvenlik Konseyi kararı “Kapalı Maraş’ın BM kontrolüne verilerek, yasal sahiplerine devredilmesini” içerse de, “Türk Tarafı” şimdilik tek yanlı olarak Maraş’ta 496 parseli kapsayan kısmın askeri bölge kapsamından çıkarıldığını açıklıyor.



Daha ilginci bu karardan sonra Kıbrıslı Rumlara “Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurunuz” çağrısı yapılması.

Niye ilginç?

Çünkü komisyonda zaten Maraş’la ilgili 337 müracaat var ve bu müracaatlara yıllardır dokunulmuyor!

Kapalı Maraş’ın toplam 4 bin 638 dönümlük arazisinde bu müracaatlar, yarıdan fazlayı 2 bin 438 dönümü kapsıyor.

Ayrıca askeri bölge kapsamından çıkartılan bölgeye yönelik 36 müracaat da “iade” ve “tazminat” kararı bekliyor!



İşin özü adım atması ya da karar vermesi gereken mülk sahipleri değil komisyon!



Dahası var!

“Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurunuz” deniyor ama 22 Nisan’dan bugüne komisyonun Başkanı yok!



Başkan Ayfer Erkmen’in görev süresi doldu, yeni münhal de açıldı ama henüz sonuçlanmadı, bir başkan atanmadı.

Tüm bu kararlar alınırken Taşınmaz Mal Komisyonu’nun başkanı yoktu.

Avrupa gündemindeki bina



Maraş’ta “askeri bölge” kapsamından çıkartılan bölge içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınan mülklerden birinin olduğu da iddia ediliyor.

İşin ilginç yanı askeri bölgeden çıkartılan parsellerin hangileri olduğu halen net bir şekilde açıklanmadı, resmi gazetede yayınlanmadı.

En popüler pilot davalardan biri geliyor hemen akla… K.V. Mediterranean Tours Ltd, 2010 yılında Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmuş, ancak, geçen 11 yılda başvurusu ilerleme kat etmeyince “etkin iç hukuk yolu kalmadı” iddiasıyla davasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımıştı.

Bu mülk sahilde! Yeni “açılan” bölgede değil… Ancak parsel referansları henüz resmen açıklanmadığı için kesin bilgiye ulaşmak da kolay olmuyor.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki mülkiyet sorununa yönelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde toplam 68 müracaat var. Mahkeme, bu müracaatlardan 3 örnek (pilot) dava belirledi.

Üç örnek mesele şu:

1- “Komisyon’a başvurduk, uzlaştık, tazminat ödenmiyor”

2- “Komisyona başvurular bilinçli olarak bekletiliyor.”

3- “Maraş dosyalarına dokunulmuyor.”



İlk madde için ödeme yapıldı.

Maraş’la ilgili pilot davada ise Türkiye iki kez erteleme istedi.



İşte böylesi bir ortamda yeni bir adım atıldı.

Hem “KKTC toprağıdır” hem de “mülkiyet haklarına saygılıyız, iade edeceğiz” denerek!



“Kullanım Kaybı”na dair tazminatı ise konuşan hiç yok!