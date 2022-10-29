Mamır ettiniz!

BBC başta olmak üzere, çeşitli haber kaynaklarına göre, tüm Dünya’yı çok ciddi bir enerji krizi bekliyor…

Enerji krizi çözülmezse ne olur?

Mesela soğuk ülkelerde insanlar donarak ölebilir…

Veya, enerji adına savaşlar çoğalır…

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BBC’ye konuşan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) piyasalarında arzın talebi karşılayamayacağı endişesi ve petrol üreticilerinin üretimi kısmasının, ilk gerçek enerji krizine neden olduğunu söyledi.

Bu açıklama IEA’ya göre resmen küresel enerji krizinin içinde olduğumuzu gösteriyor.

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Kuruma göre milyonlarca insan elektrik kesintileri yaşayabilir ve evlerini ısıtmakta zorlanabilir.

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Peki bu kriz, bizi ne kadar etkiler?

Kesinlikle “fiyat” açısından bizi de vurur; enerji kaynağı bulmak güçleşir; ciddi elektrik kesintileri ile karşı karşıya kalırız…

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Ne yapmak lazım?

Tedbirleri planlamak lazım tabii ki!

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Peki bu tedbirler nasıl planlanır?

En basit şekliyle “tedarikçilerle” temas yapılarak planlanır!

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KKTC’nin bu konuda eli kolu bağlıdır…

Çünkü gerek sıvılaştırılmış doğal gaz gerekse petrol ürünleri piyasasında ağırlıklı bir yerimiz yoktur…

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Ağırlığı olan bir “alıcı” ya da “müşteri” değiliz…

Ve bundan da kötüsü, “yasal bir devlet” olarak uluslararası piyasalarla temas kurma şansımız çok düşük…

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Ancak daha da kötüsü, mevcut cumhurbaşkanı ve hükümet; Dünya ile temas kurma anlamında sıfırı tüketmiş durumda…

“Kıbrıs Türk toplum liderliği” olarak kabul gören makam; kendini “devlet başkanı” olarak kabul ettirebilme şansına şu anda sahip değil…

Kimse, kendisi ile “devlet başkanı” olarak muhatap olmaz ve olmayacak…

Hükümeti takan hiç yok!

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Haliyle olası enerji krizinde Türkiye’deki mafyaya teslim olmak veya Kıbrıs Cumhuriyeti’nden elektrik satın almak zorundayız!

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Diyeceğim şudur ki; “eşit egemen devlet” iddiasıyla yola çıkılan “Kıbrıs meselesi”; bırakın siyasi anlamda zerre kadar sağlam tabana sahip olmamayı; yaşanmaya başlayan ve etkisi artacak enerji krizi karşısında tamamen işlevsiz hale gelecektir…

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Efendim kendi başımızın çaresine bakamaz mıyız yani?

Elbette bakabiliriz…

Plan yaparak…

Bizde öyle bir plan da yok…

Şu anda Kıb – Tek için gereken akaryakıtta o kadar “çirkefe” battık ki; “Getir İçkale”den başka şansımız kalmadı…

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Siyasetimiz, Türkiye’den gelen “siyasi” ya da “mafyatik siyasi” emirlerle “paralize” edilmiştir…

Kısacası “siyasetteki karar verme kabiliyetimiz” felç olmuştur…

Şu anda “ya elektriksiz kalacağız, ya da her kaçaysa almaktan başka şansımız yoktur”…

Ve bunun sebebi olan kişiler, halen iktidar koltuklarında oturmaktadır…

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Durum çok ciddidir…

Dünya’da doğalgaz fiyatı 2020 yazından beri neredeyse beş katına çıktı…

Örneğin IEA’ya göre bunun nedeni Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi…

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Koronavirüsün ardından yükselmeye başlayan doğalgaz fiyatı, Rusya’nın Avrupa ülkelerine savaş karşıtı açıklamaları yüzünden doğalgaz akışının yüzde 80’inini kesmesiyle fırladı.

Doğalgaz arzında yaşanan sıkıntı Avrupa’da kimi santrallerin kömüre dönmesine yol açtı, bu da kömür fiyatlarının üç katına çıkmasını getirdi.

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BBC’ye göre, İngiltere ve ABD’nin Rusya’dan petrol alınmasını yasaklamasıyla petrol fiyatı da yükseldi.

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IEA’ye göre şimdiki durum 1970’lerdeki enerji krizinden daha kötü çünkü o zaman petrol fiyatlarında şoklar yaşanırken şimdi kriz kömür ve doğalgaza da sıçramış durumda.

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Yine IEA’ya göre, sadece Avrupa’da 75 milyon kişi elektriğini ödeyemeyebilir…

Yüksek enerji fiyatları elektrik üretiminin maliyetinin artmasına yol açtığı için bu durum direkt müşterilere yansıyor.

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Ülkemizde yemek pişirmek için sıvılaştırılmış petrol gazı olan LPG kullanılıyor.

Sadece Nijerya’da 100 milyon kişi LPG’yi ödeyemez hale gelerek odun kullanmak zorunda kalabilir…

Ve BBC Diyor ki, “… Odunu yakınca ortaya çıkan dumanın akciğerlere zarar vermesi, bu durumun tehlikesini de gözler önüne seriyor…”

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Daha önce de yazdık…

Bizde de elektrik ve gaz fiyatlarındaki aşırı artış; mafyadan elektrik için doğrudan satın alınan pahalı elektrik, bütçeleri sıkıştırdıkça, özellikle ısınmak için oduna yönelmek kaçınılmaz oluyor…

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Geçen yıl 800 – 900 TL’ye satılan bir van araç dolusu odunun bu seneki fiyatları 4 bin TL’yi aştı…

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Ahali odun yakarsa, bir yandan zehirleneceğiz, öte yandan ağaç katliamları artacak…

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Gerçekten bu işin çözümü yok mu?

Uzmanlara göre, Rusya kapısı kapanınca, ABD devreye girdi… ABD doğalgaz üretimini artırdı. Ancak buna rağmen Avrupa’yı zor bir kış bekliyor…

BBC’ye göre “ABD’nin ürettiği sıvılaştırılmış doğalgaz varana kadar Avrupa yüksek gaz ücretlerine katlanmak zorunda kalacak.”

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Çözüm, yenilenebilir enerji!

Bu konuda bazı Avrupa ülkeleri, yenilenebilir enerjiye yıllardır yaptıkları yatırımların karşılığını görecek gibi…

Ancak yenilenebilir enerji kaynağı olmayanların “sıkıntısı” çok ölümlü bir yılla kapkaranlık olabilir…

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Ne yapacağız?

Güneş, deniz ve rüzgar enerjisi üretimini artırmanın yollarını arayacağız...

Nasıl mı?

Bilemem; mevcut salya siyasetimizde ilk aklıma gelen “dua etmek”…

Dua ederek, anavatandan gönderilen ve din işlerimize bakan kardeşimizin üfürüğüyle kim bilir bu kışı rahatça aşabiliriz!

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Temiz, çevreyi katletmeyen ve ucuz yenilenebilir enerji için çok geç kaldık…

Ve kesinlikle birkaç hafta sonrasından itibaren; soğukta ve karanlıkta kalma olasılığımız çok yüksek…

Evinde sobası, şöminesi olan, ne bulursa yakacak!

Peki elektrik?

Jeneratörü olan, akaryakıt bulursa çalıştıracak!

Akaryakıt bulsak bile, artan fiyatları kim ödeyebilecek!

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KKTC’de ne yaptık?

1974’te savaşı kazandık…

Milyarlarca Dolar değerinde toprak, fabrika, konut sahibi olduk…

1983’te devlet ilan ettik…

Beş yıldızlı muhteşem oteller yapıldı; tamam…

Ama turist taşımak için Dünya ile hava ulaşımını sağlayamadığımız gibi; “Rum” dediğimiz devletin havaalanlarına muhtacız…

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Elektriğimiz sorunlu…

Suyu tükettik, Türkiye’den boruyla su getirdik, büyük başarı ama ne kadar güvenli?

Daha önce boru koptu!

Şimdi bu kış yine koparsa!

Hem elektriksiz, hem akaryakıtsız, hem gazsız, hem de susuz kalacağız!

-*-*-

Egemen eşit devlet mi?

Kıbrıslı da der, “mamır ettiniz!”