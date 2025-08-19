"Maliye Bakanlığı maaş ödeyebilmek için 3 milyar 126 milyon TL daha borçlanıyor"

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanlığı'nın maaş ödeyebilmesi için 3 milyar 126 milyon TL daha borçlanmaya gideceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin kamu Maliyesini batırdığını ifade etti.

Barçın açıklamasında, "Maliye Bakanlığı yine maaş ödeyebilmek için 20 Milyon Dolar, 25 Milyon Euro ve 20 Milyon GBP borçlanıyor. Liyakatsız Maliye yönetiminden kurtulmaya çok ama çok az kaldı" ifadelerini kullandı.