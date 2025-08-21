Mahkemeden “hücre koşullarının düzeltilmesi” direktifi

Lefkoşa ve Gönyeli'de Cürümleri Önleme Şubesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda silah, mermi ve uyuşturucuyla yakalanan D.Ö.G ve M.B, “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri ve Kokain) İthal, Alma ve Tasarruf”, “Kanunsuz Ateşli Silah İthal ve Tasarrufu” ve “Kanunsuz Patlayıcı Madde İthal ve Tasarrufu” suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı. Polis, 9 Ağustos 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir ekip tarafından Lefkoşa'da park halinde tespit edilen aracın şüphe üzerine kontrol edilmek istendiğini söyledi. Polis, bu esnada konu aracın hızlıca kaçtığını belirtti. Polis, kısa süre sonra Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince aracın Gönyeli'de tespit edildiğini bildirdi.

Aracı kullanan D.Ö.G ve yolcu olan M.B’nin huzurlarında araç içerisinde yapılan aramada; 54 bin TL, 4 bin 170 Euro, 1950 Sterlin ve 201 Amerikan Doları nakit para ile şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 0.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, 10 Ağustos tarihinde zanlı M.N’nin ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada; yatak odasındaki yatağı altında 2 adet tabanca ve şarjörde 5 adet canlı mermi, dolap üzerinde protein kutusunda ise yaklaşık 112 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını ifade etti.

Polis, aynı gün D.Ö.G’ün ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada ise bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, iki adet üzerlerinde madde kalıntısı olan kaşık ve bir adet cam pipo bulunarak emare alındığını kaydetti.

Uyuşturucu ve silahlar güneyden ithal edildi

Polis çavuşu Cemal Ramiz, zanlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini, uyuşturucu maddeleri bir şahsın yönlendirmesi ile Kıbrıs’ın güneyinden 560 gram olarak ithal ettiklerini söylediklerini açıkladı. Polis, zanlıların ithal ettikleri uyuşturucunun bir kısmını 5 farklı konuma bırakarak, satışını yaptıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların silahı da güneyden ithal ettiklerini söylediklerini aktardı.

Bir silah daha aranıyor

Zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını kaydeden polis, cep telefonlarında yapılan ilk incelemede konu tabancalarla zanlıların havaya ateş ederken videolarının tespit edildiğini ve bu yönde de çok yönlü soruşturma yapıldığını anlattı. Polis, zanlıların tasarruf etmiş olduğu bir silahın daha tespit edildiğini, söz konusu silahın arandığını kaydetti. Polis, inceleme gönderilen silahla ilgili balistik incelemenin sonucunun kendilerine sözlü olarak bildirildiğini, herhangi bir olayda kullanılmadığının öğrenildiğini kaydetti.

Polis, zanlının uyuşturucu analizi ile parmak izi incelemelerine dair raporun henüz çıkmadığını dile getirdi. Polis memuru, 11 günde birçok ifade aldıklarını, birçok kişiyi sorguladıklarını, 4 kişiden ifade temin ettiklerini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, aranan şahıs ve kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı avukatı: Hücre koşulları insani değil

Zanlıların avukatı, müvekkillerinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep ederken, hücre koşullarının insani olmadığını iddia etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmalarına, doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verirken, hücrelerde şikâyete neden olan koşulların düzeltilmesine direktif verdi.