Mahkeme ilanı

No.1. Celpname (E.2, N.6) (Form J. 195 T)

(DM 10.000 TL - 25.000 TL Arası)

İskele Kaza Mahkemesi 127/2021

DAVACI: (a) 1. Metin Çetin Çetin Aleminyum, Akova Akova

-ile- DAVALI: (b) 1. Denktaş Mısra KNO:251295 Cevizli Mah, Nilüfer Sok. No:10, New Villas Evleri, Bahçeler, İskele. İskele

2. Cemile Mısra KNO:138143 Cevizli Mah, Nilüfer Sok. No:10, New Villas Evleri, Bahçeler, İskele. İskele Arasında

Yukarıdaki Davalı tarafına.

Bu celpnamenin tarafınıza tebliğinden on gün zarfında, Davacı

tarafından aleyhinize ikame edilmiş olan davada, isbatı vücut kaydı yaptırmanız tarafınıza emrolunur.

Davacının davadaki talebi, bu celpnamedeki talep takririnde beyan olunmuştur.



Davacının Tebliğ Adresi:(c) Akova

Malumunuz olsun ki, aşağıda tayin edildiği veçhile isbatı vücut kaydı yaptırmakta kusur ederseniz gıyabınızda

Davacı davayı ileri sürebilir ve hüküm verilebilir.



(e) 04.05.2021 10:53:53 tarihinde kaydedilip mühürlenmiştir.

Niyazi Muruz

E-İmza:8f5ffcf81b48454ea27c3b9dd38a2e2d

Kimlik No:191663

İHTAR - (1) Isbatı vücut ya bizzat veya avukat tarafından (f) İskele'daki

Mukayyide bir isbatı vücut muhtırası tevdi eylemek ve ayni gün muhtıranın mukayyit tarafından tarihlenmiş,

imzalanmış ve mühürlenmiş bir nüshasını Davacının tebliğ adresine bırakmak suretiyle olabilir.

(2) Davalı ispatı vücut kaydı için tayin kılınan müddetin son gününden itibaren on dört gün zarfında müdaafasını vermekte kusur ederse tarafına ihbar edilmeksizin aleyhine hüküm kaydı yapılabilir, meğer ki bu meyanda kendisine hüküm için bir celpname tebliğ edilmiş bulunsun. (a) Davacının ismini, meşguliyetini ve tam adresini beyan ediniz.

(b) Davalının ismini, meşguliyetini ve tam adresini beyan ediniz.

(c) Davacıya tebliğ edilecek olan evrakın bırakılabileceği ve davanın kaydedildiği mukayyitliğin kain bulunduğu

kasaba ve köyün Belediye hududu dahilinde bulunan bir şahsın tam adını, meşguliyetini ve adresini beyan ediniz.

(d) Tarih mukayyit tarafından doldurulacaktır.

(e) Bizzat dava etmişse "tarafından avukat" kelimlerini çiziniz.

(f) Yukarıda (c)'de yazılı mukayyitliğin hangi kasaba veya köyde kain bulunduğunu beyan ediniz. İHTAR-Celpname tanziminde 2 numaralı emir hükümleri ve talep takrirleri hakkındaki hükümlere riayet edilmelidir.

DAVALI İÇİN NOT - Avukat tutmak isteyen davalı bilmelidir ki, davalı tarafından form 12A ile yazılı avukat tutma varakası vermedikçe avukat kendisi tarafından isbatı vücut kaydı yaptıramaz, meğer ki Yargıcın müsaadesi alınmış olsun. Toplam Harç: 93,30 TL

Talep Takriri

Davacı, Akova köyünde ikamet etmekte ve Çetin Aleminyum adı ile anılan ve/veya bilinen işletmenin sahibi olup aleminyum işleri ve/veya ticareti ile iştigal etmektedir.

Davalılar işbu dava ile ilgili tarih ve/veya zamanlarda, İskele’de köyünde ikamet etmekte olup, dava ile ilgili tarihlerde Davacının müşterilerinden idi.

Davacı takriben Ekim 2019 tarihinde ve/veya o tarihlerde Davalılar ile aralarında yaptıkları sözlü anlaşma tahtında, Davalılara ait olan New Villas Evleri, Nilüfer Sok., No:10, İskele adresinde bulunan evine 15,000 TL karşılığında pancur ve/veya sineklik yapılıp, takılmasını ve bedelinin ise Davacıya ilk talepte ödeneceği hususunda aralarında anlaştılar. Söz konusu sözlü anlaşma tahtında Davacının Davalılara yapacağı işlerin tafsilatı ile bedelini gösteren 07.11.2019 tarihli 0108 nolu Sipariş & Tahsilat Makbuzunun tafsilatı aşağıdaki gibidir;

07.11.2019 tarihli 0108 nolu Sipariş & Tahsilat Makbuzu

3 adet kapı pancur

3 pencere pancur 3. Kat

1 pencere pancur 2. Kat

6 kapı sineklik

9 pencere sineklik

1 wc sineklik

3 açılan kapı sineklik

Toplam: 15,000 TL

Söz konusu 0108 nolu 07.11.2019 tarihli Sipariş ve Tafsilat Makbuzuna Mahkemede atıfta bulunulacak ve gerekli şahadet Mahkemeye sunulacaktır.

Davacı iddia eder ki, Davalılara yukarıda tafsilatı verilen işleri ve/veya şiparişleri bir tamam yapıp, teslim etmiş ve görevini yerine getirmiş olmasına rağmen, Davalılardan 15,000 TL borcunu ödemesini müteaddit kez sözlü, en son MNG Kargo vasıtası ile gönderilen 06.12.2019 tarihli ihbar ile talep etmiş olmasına rağmen, Davalılar Davacıya herhangi bir ödemede bulunmamış olup, söz konusu alacak muaccel olmuştur.

Davacı, önemle arz ve iddia eder ki, Davalılardan müştereken ve münferiden yasal faiz talep etmeye hakkı vardır. Keza Davacının ticaret ile iştigal etmekte olduğu ve banka kredisi ile çalıştığından, mezkur bakiye borcun Davacıya ödenmemesinden dolayı, 07.11.2019 tarihinden itibaren ilgili bankaya faiz ödemek zorunda kaldığı cihetle yasal faizi zarar ziyan ve tazminat olarak talep eder.

Davacının, Davalılar aleyhine Muhterem Mahkemeden Talebi:

15,000 TL için Hüküm.

15,000 TL üzerinden ve 07/11/2019 tarihinden tediye tarihine kadar yasal faiz ödenmesi için Emir.

İşbu Dava masraflarıdır.

Not:Yukarıda talep olunan meblağ ve işbu dava masrafı olan 756 TL + %16 KDV, işbu celpnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 10 gün zarfında Davacı avukatına ödenirse işbu dava daha ileriye götürülmeyecektir.

Aslına Uygundur. Mukayyit.

(İmza)

Niyazi Muruz

Davacı tarafından Avukat