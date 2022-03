Mahkeme ilanı

(2) Davalı ispatı vücut kaydı için tayin kılınan müddetin son gününden itibaren on dört gün zarfında müdaafasını vermekte kusur ederse tarafına ihbar edilmeksizin aleyhine hüküm kaydı yapılabilir, meğer ki bu meyanda kendisine hüküm için bir celpname tebliğ edilmiş bulunsun. (a) Davacının ismini, meşguliyetini ve tam adresini beyan ediniz.

(b) Davalının ismini, meşguliyetini ve tam adresini beyan ediniz.

(c) Davacıya tebliğ edilecek olan evrakın bırakılabileceği ve davanın kaydedildiği mukayyitliğin kain bulunduğu

kasaba ve köyün Belediye hududu dahilinde bulunan bir şahsın tam adını, meşguliyetini ve adresini beyan ediniz.

(d) Tarih mukayyit tarafından doldurulacaktır.

(e) Bizzat dava etmişse "tarafından avukat" kelimlerini çiziniz.

(f) Yukarıda (c)'de yazılı mukayyitliğin hangi kasaba veya köyde kain bulunduğunu beyan ediniz. İHTAR-Celpname tanziminde 2 numaralı emir hükümleri ve talep takrirleri hakkındaki hükümlere riayet edilmelidir.

DAVALI İÇİN NOT - Avukat tutmak isteyen davalı bilmelidir ki, davalı tarafından form 12A ile yazılı avukat tutma varakası vermedikçe avukat kendisi tarafından isbatı vücut kaydı yaptıramaz, meğer ki Yargıcın müsaadesi alınmış olsun. Toplam Harç: 93,30 TL