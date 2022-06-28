Mahallenin zekisi konuştukça batıyor

Taşeron işçileri aldattılar...

Onlara seçim zamanı dediler ki, “... Sizi işe alıyoruz, özel gibi görünür ama devlet işidir merak etmeyin...”

UBP’nin resmen aldattığı bir kitledir mağdur işçiler...

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Şimdi bu işçileri ödeyemiyorlar...

Kendi adamları olan “patronlarla” da anlaşamıyorlar...

Onlarca insan hem kandırılmış hem de parasız durumda...

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Özel bir şirkete, halkın parasından, vergi mükellefine yatırım olarak dönebilecek paradan 1 milyar TL’yi aşkın para ödemenin yasasını geçirdiler...

Hem de son derece ahlaksız bir tavırla...

-*-*-

Kara sınır kapıları ile ilgili sözleşme, tam bir belirsizlik içeriyor...

Ve yasadışılık...

-*-*-

Akaryakıt alımında ihaleyi kaldırıp, doğrudan TPIC denen şaibeli kurumdan alımlara geçmeyi “maharet” sayıyorlar...

-*-*-

“Ercan Havaalanı açılmalı” diye mücadele eden merhum Rauf Raif Denktaş’tı...

Şimdi, kendilerini “baş milliyetçi” sananlar, Denktaş’ı hiç utanmadan “vatan haini” ilan ediyorlar...

Çünkü, Ercan’ın uluslararası uçuşlara açılmasının vatana ihanet olduğunu söylemiyorlar mı?

-*-*-

Dünya’dan her geçen gün daha da uzaklaşıyoruz...

-*-*-

Ve bu ülkenin “lideri”; bütün bunlara çözüm üreteceğine, federal çözüm isteyen ve kendini eleştirenlere “1974 olmasaydı senin ismin Sotiris olacaktı, Nikos olacaktı” gibi abuk sabuk açıklamalarla saldırıyor...

-*-*-

Saldırdıklarından biri de benim...

Başka yazıp – eleştiren “Serhat” yok çünkü...

-*-*-

1974 olmasaydı keşke...

Ama oldu...

-*-*-

Şimdi mahallenin bu zekisinin “1974 olmasaydı...” ifadesinden bazı sonuçlar çıkarmamız lazım...

Mesela, “1974 olmasaydı...” derken, “iyi ki oldu” mu demek istiyor?

Elbette bunu demek istiyor!

-*-*-

Bu da şu demektir; “Yaşasın 15 Temmuz EOKA B Darbesi!”...

“İyi ki 1974 yaşandı” diyebilmek için “bu yaşananın sebebi” olan 15 Temmuz 1974 darbesi demek ki “hoş” bir şey!

-*-*-

“1974” ile ilgili mahallenin zekisine hatırlatmak istediğim bir şey var...

Faşistlerin darbesi nedeniyle başlayan ve işgalle sonuçlanan o “yaşanmaması gereken” günlerde, bulunduğum odanın içerisinde 14 kişi şehit oldu...

7 yaşındaydım...

İki sene sonra 57 olacağım ve yarım asırdır o yaşadıklarımı unutmuyorum...

Sen neredeydin?

-*-*-

1974’te ailemin tüm fertleri mevzideydi...

Ailemin tüm fertleri, 1963 ve 64’te de mevzideydi...

Seninkiler?

-*-*-

İki eniştem şehittir...

Babam, amcam ve üç dayım, tanıyanlar çok iyi bilir, Erenköy’de, Yeşilırmak’ta kahramandır...

Haaaa halalarım da mücahidedir...

Bilgine!

-*-*-

Sağlıklı bir insanım...

İsteseydim “parasını öder, ben de askerden kaçardım”...

Sen kaçtın!

-*-*-

“1974 olmasaydı Serhat’ın adı Sotiris olacaktı” diyen “Mahallenin zekisi” parasını ödeyerek askerlik yapmadı. Evet, kaçtı!

Çok üzgünüm, ayıptır söylemesi, TMT’nin iki toplumu bir birine düşürmek için ilk bombaladığı evlerden biri de kendi yakınına aitti...

Acaba neden?

-*-*-

Haaaa 1974 olmasaydı, mahallenin zekisi, şu anda Londra’daydı...

İngiliz’di...

Kim bilir, dini de belki de “Müslüman” bile olmayacaktı...

-*-*-

“Susarsan” sorun yok...

Ama konuştukça batıyorsun...

Hedef ilhak!

Fas’ta, İspanyol toprağı olan bölgeye girmek isteyen Afrikalı göçmenler ezildi...

37 insan yaşamını yitirdi...

-*-*-

Teksas’ta, Meksikalı veya Orta Amerikalı göçmenler olduğu tahmin edilen bir kamyon dolusu 46 kişi, havasızlıktan öldü...

Hem de yavaş yavaş...

16 kişi yaralı kurtarıldı...

-*-*-

Ukrayna – Rusya savaşı sürüyor...

Sivil hedefler vuruluyor...

Son olarak Rusya’nın Ukrayna’da bir alış veriş merkezini vurduğu ve en az 13 insanın öldüğü haberi geldi...

-*-*-

Dünya pek iyi değil; hatta hiç iyi değil...

-*-*-

NATO, asker sayısını 40’lı binlerden 300 binlere taşımaya karar verdi...

-*-*-

Madrid’te “bir şekilde Kıbrıs’ı da ilgilendirebilecek” çok önemli bir NATO Zirvesi yaşanıyor...

-*-*-

Ve biz neyle uğraşıyoruz biliyor musunuz?

Görüş ve düşüncelerini sevmediğimiz insanları hain ilan etmekle...

Akaryakıtı ihalesiz alıp, komisyon – rüşvet kokuları salmakla...

Ormanları yakmakla...

Söndürememekle...

Kıb – Tek’in kötü yönetilmesinden kaynaklı borcunu halka ödetmekle...

Kıbrıslı Türk toplumuna sürekli yalan söylemek ve onları korkutmakla...

Ercan’ın açılması gerektiğini savunanları da vatana ihanetle suçlamakla...

-*-*-

Kısacası mı?

Kısacası; bizimkiler, KKTC’yi mutlak anlamda kontrol altına alıp, bir puntuna getirip “ilhak” etmekle uğraşıyor...

Cüneyt Arkın 1937 – 2022... Seni çok sevdik ve unutmayacağız...