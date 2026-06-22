Mağusa’daki kazada yaya ağır yaralandı

Mağusa’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, biri ağır iki kişi yaralandı, bir sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Mağusa’da dün saat 17.00 sıralarında yönetimindeki NT 852 plakalı salon araçla seyreden 73 yaşındaki Hüseyin Özkoç anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden sokağa giriş yaptı.

Özkoç’un aracının 29 yaşındaki Muhammad Usman Khan yönetimindeki YF 263 plakalı motosikletin önünü tıkamasıyla meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Khan, sol pelvis kemiğinde kırık teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Yaya ağır yaralandı, sürücü tutuklandı

Öte yandan dün gece Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, 51 yaşındaki Erkin Coşkun yönetimindeki TLZ 088 plakalı araçla İskele’ye doğru seyrettiği sırada Zabitler Petrol önlerine geldiğinde yolun ortasında duran 57 yaşındaki yaya Rabikan Nalbant’a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Rabikan Nalbant, beyin kanaması teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi. Sürücü Erkin Coşkun tutuklanırken polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.