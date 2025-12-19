Kamyon ile salon araç çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Girne–Tatlısu ana yolunun 16–17’nci kilometreleri arasında trafik kazası meydana geldi.

Açıklamada, Azamat Yangibayev (33) yönetimindeki UE 822 plakalı beton mikseri kamyonunun, Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı yönde ilerleyen ve yolun sağında bulunan Kayım Center isimli iş yerine dönüş yapmak için bekleyen araca çarpmamak amacıyla sağ şeride geçtiği belirtildi. Bu sırada kamyonun, karşı yönden gelen Katarzyna Marta Walewska (43) yönetimindeki ZH 420 plakalı salon araçla çarpıştığı kaydedildi.

Kaza sonucu ağır yaralanan salon araç sürücüsü Walewska’nın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, yapılan kontrollerde beyin kanaması ve iç kanama teşhisi konulduğu ve yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı bildirildi.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında kamyon sürücüsü Azamat Yangibayev’in tutuklandığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.