“Ben suç işlemedim”

Lefkoşa’da meydana gelen “Bina Açma” ve “Sirkat” suçundan tutuklanan Hasan Pıttır, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan mahkemeye olguları aktardı. Polis, 17 Aralık 2025 tarihinde saat 05.35 raddelerinde Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi 2 Cadde üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini A.S.’nin yapmakta olduğu kaporta ve boya işletmesinin doğu kısmında bulunan alüminyumdan mamul otomatik kapıyı hasar vermeksizin elektronik fişinden açıp içeriye giren kimliği meçhul şahısların ofis içerisindeki camdan mamul kilitsiz kapıyı açıp ofis içerisine girerek içerisinde 34 bin TL nakit para, 99 bin TL meblağlı, 21 bin 500 TL meblağlı, 2 adet çek yaprağı, bir adet boş çek yaprağı ve 10 bin TL değerindeki çelik kasayı sirkat ederek aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi. Polis, 18 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından incelenen kamera görüntülerinde tespit edilen şahsın zanlı olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını, evinde yapılan aramada kameralarda görülen kıyafetlerin tespit kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise aracı bozulduğu için sanayi bölgesindeki iş yerine gittiğini, o görüntülerin oraya gittiği ana ait olduğunu, sirkat suçu işlemediğini öne sürdü.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.