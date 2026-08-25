“Suçlama oyunlarını bırakın. Laf değil, iş üretin”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, DAÜ'de emeklilik haklarına ilişkin yasa konusundaki açıklamalarına tepki göstererek, sorun çözmek ve sonuç üretme çağrısında bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, DAÜ’nün Yüksek Teknoloji Enstitüsü döneminde, 1986 öncesinde istihdam edilen ve kuruluş yasası gereği kamu görevlisi statüsünde emeklilik hakkı kazanan personelin emeklilik maaşlarına ilişkin yasa tasarısının ilerlememesinden sendikayı, UBP’li ve CTP’li komite üyelerini sorumlu tuttuğunu belirterek Çavuşoğlu’nun iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, söz konusu yasa tasarısının, 14 Mayıs 2025 tarihinde Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşüldüğü, Başkan Sunat Atun (UBP), Başkan Vekili Filiz Besim (CTP) ve üyeler Ahmet Savaşan (UBP), Devrim Barçın (CTP) ile Fırtına Karanfil (UBP) oluşan komitenin oy hakkına sahip 5 üyesinin 3’ünün UBP’li, 2’sinin CTP’li olduğu ifade edildi.

DAÜ-SEN’in toplantıya yalnızca davetli olarak katıldığı belirtilen açıklamada, herhangi bir oy hakkına sahip olmadığı, dolayısıyla sendikanın yasa tasarısını engellediğini ileri sürmenin gerçek dışı olduğu belirtildi.

DAÜ-SEN açıklamasında ayrıca, toplantıda, Bakanlığın hazırladığı tasarıdaki maddi ve teknik hataların giderilmesi, emekli personelin kurduğu dernekle uzlaşı zemininin değerlendirilmesi ve düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’nden dönmesini önleyecek şekilde hazırlanması amacıyla görüşmelerin ertelenmesine karar verildiği de hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“Sendikamız, emekli personel derneği ile UBP’li ve CTP’li milletvekilleri süreç boyunca yapıcı öneriler sunmuştur. CTP Milletvekili Devrim Barçın da gerekli düzenlemelerin yapılması ve sürecin sağlıklı biçimde tamamlanması için Bakanlığın çalışmalarına katkı koymaya hazır olduğunu açıklamış; bu yaklaşım Bakanlık tarafından olumlu karşılanmıştır.

Ancak toplantının ardından gerekli düzeltmeleri yapması ve komite sürecini yeniden başlatması gereken Bakanlık hiçbir somut adım atmamıştır. Sayın Bakan Nazım Çavuşoğlu ve beş hatalı girişimin ardından göreve getirebildiği DAÜ VYK, tasarıdaki eksiklikleri gidermemiş; komite toplantısının yeniden yapılmasını da sağlamamıştır.

Üstelik UBP’nin komitede çoğunluğu bulunmaktadır. Üç UBP’li milletvekilinin oyuyla tasarının komiteden geçirilmesi mümkün olabilirdi. Buna rağmen gerekli hazırlıkları tamamlamayan Sayın Bakan’ın sendikamızı, muhalefeti ve hatta kendi partisinin milletvekillerini suçlaması, sorumluluktan kaçma çabasından başka bir şey değildir.

Bir bakanın görevi bahane üretmek, suçlu aramak ve kamuoyunu yanıltmak değil; sorun çözmek ve sonuç üretmektir.

Komite Başkanı Sayın Sunat Atun’u ve komitenin diğer üyelerini de sürece ilişkin gerçekleri kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz.

Sayın Bakan Nazım Çavuşoğlu’na çağrımız nettir: Suçlama oyunlarını bırakın. Gerçekleri çarpıtmayın. Protokolün ilgili maddesine uyun ve sorumluluğunuzu yerine getirin. Laf değil, iş üretin.”