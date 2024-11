Magnetic Faces Trio’dan Bellapais Manastırı’nda büyüleyici bir konser...

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından düzenlenen 22.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çok özel ve farklı bir konsere evsahipliği yaptı ve 4 Kasım Pazartesi akşamı Bellapais Manastırı’nda sahne alan “Magnetic Faces Trio” sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi’nde yer alan grubun ilk konserinin ardından ilk festival konserlerini ise 22.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde veren trio hem Bellapais Manastırı konser salonunun tam ortasına yerleştirdikleri konser düzeneği ile, hem bu festivalde ender gördüğümüz başta davul ve perküsyon olmak üzere farklı türlerden aletlerin harmonisiyle oluşan ritim ve yayılan ses ile, hem de cazdan rocka, türküden kendi bestelerine uzanan geniş repertuar yelpazesi ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Hem özgün hem özel hem de mistik bir gece

Piyano-sintizayzerde Hüseyin Kırmızı,basta Özbil Kurtulmuş ve davul-perküsyonda Ahmet Akınsel’den oluşan Magnetic Faces Trio konserde; “I had a dream, Who stole my dreams, Overthinking Syndrome, Hanaylar Yaptırdım, Pedios, Breathe with me, Karşılama Suitleri ve Big Red (Mustafa)” parçaları seslendirdi. Oldukça enerisi yüksek olan konserde izleyiciler zaman zaman mistik bir yolculuğa çıkarken zaman zaman da tanıdık müziklerin farklı düzenlemeleriyle ilginç bir festival deneyimi yaşadılar. Ayrıca Ezgi Akgürgen de konserde konuk vokalist olarak yer aldı ve düzenlemesini Hüseyin Kırmızı’nın yaptığı “Hanaylar Yaptırdım” adlı Kıbrıs türküsü ve Ederlezi adlı Balkan halk türküsünü kendine has yorumu ile seslendirdi.