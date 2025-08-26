“Maaşlarımız ödenmiyor, yöneticiler istifa etsin”

Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, Vakıflar İdaresi’nin emeklilere maaş ödemediğini ve kurumun yöneticilerinin derhal istifa etmesi gerektiğini açıkladı. Dernek, 30-40 yıl kurumda hizmet vermiş ve her ay maaşlarından emeklilik payı kesilerek Vakıflar İdaresi’ne yatırmış emeklilerin, bugün hak ettikleri maaşları alamadığını belirtti.

Vakıflar İdaresi’nin 31 Temmuz 2025 tarihli yazısı ile Başbakanlığa müracaat ederek emekli maaşlarının kuruma külfet getirdiğini ve ödemekten kaçındığını bildirdiği aktarıldı. Dernek, yöneticilerin yapabilecekleri en büyük hayır işinin çalışan ve emeklilerin maaşlarını ödemek olduğunu bilmediklerini, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Yazılı yapılan açıklamada; yıllarca yatırım yapmayan, vakıf gelirlerini artıracak proje üretmeyen, vakıf kiralarını doğru toplamayarak malları eşe-dosta ve partililere peşkeş çeken yöneticilerin, şimdi tasarruf niyetine emeklilerin maaşlarına göz diktiği ifade edildi.

Dernek, çalışan maaşlarının da gündeme getirileceği ve çalışanların maaşlarından da kurtulmak isteneceği uyarısında bulundu.

Vakıflar emeklileri, kurumun çalışan ve emeklileriyle bir bütün olduğunu, kendine has mevzuatıyla parçalanmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Dernek, bugünkü yöneticilerin istifasını talep ederek hükümete çağrıda bulundu: “Genel Müdür ve Yönetim Kurulunu derhal görevden alınız.”