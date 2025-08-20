LTB bölgesel temizlik çalışmaları devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tertemiz bir başkent için rutin olarak gerçekleştirdiği geniş çaplı bölgesel çevre temizliklerini aralıksız sürdürüyor. Şubat ayında başlayan ve iki etap halinde 14 bölgeden oluşan temizlik çalışmalarının ikinci etabı Küçük Kaymaklı’da ve Surlariçi’nde devam ediyor.

Ana caddeler, mezarlıklar ve tören alanının temizliğinin de dahil olduğu ilk etap çalışmaların tüm bölgelerde tamamlandığı programda Ortaköy, Haspolat, Metehan ve Çağlayan bölgelerinde 2. etaplar da bitirildi. Lefkoşa’nın en geniş araziye sahip bölgelerinden Küçük Kaymaklı’nın temizlik çalışmalarının bu hafta sonu bitirilmesinin ardından tören alanı ve okulların temizliğine geçilecek.

LTB Temizlik Şubesi Sanayi bölgesi temizliğinde 400 kamyon çöp ve moloz topladı, 282 adet hurda aracı kaldırdı

LTB’nin başkentin sanayi bölgesinde atıl durumdaki araçların oluşturduğu olumsuz görüntüyü gidermek amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında 400 kamyon çöp ve moloz toplandı, 282 adet hurda araç belediye tarafından hazırlanan telli bölgeye kaldırıldı.

1468 arazi sahibine ihbar gönderildi, 551 adet arsa temizlendi

LTB yaz döneminde yangın tehlikesi oluşturan ve sinek, böcek, yılan üremesine yol açıp mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan boş arsa ve arazilerin temizliğine de devam ediyor. LTB Temizlik Şubesi, belediye sınırları içinde yer alan 1468 adet boş arsa ve arazi sahibine bu alanları temizleme çağrısında bulunduktan sonra 551 arazi ve arsayı temizleyerek Belediye Meclisi’nin almış olduğu karar uyarınca mal sahiplerine ücretlendirilerek fatura etti.