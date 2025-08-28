LTB Akustik Sahne, LBO Latin Trio Konseri ile tamamlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği LTB Akustik Sahne konserleri, Ağustos ayı boyunca Lefkoşalılara unutulmaz müzik akşamları yaşattı. Şehrin tarihi dokusunu barındıran Lefkeliler Hanı’nda gerçekleştirilen konserler, hem ülkemizin sevilen sanatçılarını hem de Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Trio’yu müzikseverlerle buluşturdu.

LTB Akustik Sahne son konserinde vokalde Arkın Sayar, gitarda İbrahim Çetiner ve trompette Münür Akgör’den oluşan LBO Latin grup, iki saate yakın süren performanslarıyla izleyicilere Latin ezgileriyle dolu bir akşam yaşattı.

Ağustos ayı boyunca her Salı akşamı düzenlenen konserlerde Derviş & Çağıl İşgüzar, Grup Reva, Aysu Mişon ve finalde Latin Trio sahne aldı. LTB Akustik Sahne konserleri, tarihi Lefkeliler Hanı’nın atmosferinde müzikseverlere keyifli anlar yaşatırken, başkent Lefkoşa’nın yaz akşamlarına renk kattı.