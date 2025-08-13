LTB Akustik Sahne konserleri Grup Reva ile devam etti
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği LTB Akustik Sahne konserleri, Grup Reva ile devam etti.
A+A-
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği LTB Akustik Sahne konserleri, Grup Reva ile devam etti.
Büyük Han arkasındaki Lefkeliler Hanı’da yer alan Grup Reva konserine müzikseverler ilgi gösterdi.
LTB Akustik Sahne konserleri Ağustos ayı boyunca her Salı 20.00–22.00 saatleri arasında Lefkeliler Hanı’nda devam edecek.
Konserler kapsamında 19 Ağustos’ta Aysu Mişon, 26 Ağustos’ta LBO Latin Trio sahne alacak.
Bu haber toplam 188 defa okunmuştur
Etiketler : lefkoşatürkbelediyesi