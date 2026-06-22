“Liyakatten uzak her adım eğitime zarar verir”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile ilgili gündeme gelen yasa tasarısına ilişkin yazılı açıklama yaparak, düzenlemenin eğitim sisteminin geleceğini doğrudan etkileyecek nitelikte olduğunu belirtti.

Atan, öğretmen sendikaları tarafından da dile getirilen kaygıları paylaştıklarını ifade ederek, söz konusu tasarının eğitim ihtiyacından çok siyasi ve idari tercihler doğrultusunda hazırlandığını vurguladı.

KAMUSEN olarak Atatürk Öğretmen Akademisi'nin kurumsal yapısının zayıflatılmasına, öğretmen yetiştirme sürecinin siyasallaştırılmasına ve liyakat ilkesinin aşındırılmasına karşı olduklarını belirten Atan, Meclis komitesinde görüşülen yasa tasarısının eğitimde istikrarı güçlendirmek yerine belirsizlik yarattığını söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin günübirlik siyasi hesaplara konu edilmesini kabul edilemez olarak nitelendiren Atan, yasa tasarısının eğitim camiasının ve toplumun itirazlarına rağmen Meclis gündemine getirildiğini ifade etti.

Sürecin paydaşlarla yeterince istişare edilmeden ilerletilmemesi gerektiğini kaydeden Atan, öğretmen sendikalarının görüşlerinin dikkate alınması ve eğitim sisteminin ihtiyaçlarının bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamasında hükümetin yaklaşımına da tepki gösteren Atan, eğitim emekçilerinin ve sendikaların uyarılarının yeterince dikkate alınmadığını belirtti.

Toplumsal mutabakat sağlanmadan atılacak adımların kamuoyunda karşılık bulmayacağını belirten Atan, Atatürk Öğretmen Akademisi'nin ülkenin eğitim geleceği açısından önemli bir kurum olduğunu ifade etti.

KAMUSEN'in çağrılarının net olduğunu belirten Atan, liyakat esaslı, şeffaf ve katılımcı bir eğitim politikası izlenmesi, sendikalar ile eğitim paydaşlarının görüşlerinin dikkate alınması ve öğretmen yetiştirme sürecinin siyasi müdahalelerden uzak tutulması gerektiğini kaydetti.

Atan, eğitimde gerilim yerine uzlaşı, dayatma yerine ise ortak aklın esas alınması gerektiğini vurguladı.