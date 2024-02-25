Limasol ve Mağusa Karması-1968-2

1968 yılında 5. Gerçekleştirilen “Bayrak Kupası”’yla ilgili yazı dizimizi, Kıbrıs Türk ulusal gazetelerinden AKIN ile sizlere ulaştıracağımızdan bahsetmitim. Fakat daha sonra yine o günlerin önde gelen ulusal gazetelerimizden biri olan BOZKURT’un da olaya büyük önem verdiğini gördüm. Bundan dolayı bu yolculuğumuza BOZKURT gazetemizi de kattığımı belirtmek isterim.

Konu Bozkurt gazetemizden açılmışken söz konusu gazetemizin 2 Mayıs 1968 tarihli nüshasında, tıpkı 4 Mayıs 1968 tarihli AKIN gazetemizin konuyla ilgili haberinde olduğu gibi, birçok bilgi aynı şekilde okuyucuya ulaştırmıştı. Fakat Bozkurt gazetesinin haberinde ASKIN’da olmayan başka bilgilere de ulaştık. Örneğin bu haber içerisinde yer alan ve niye Taksim Sahası yerine Yeni Saha’da bu finalin gerçekleştirileceği bilgisi gibi. Ve elbette bunun da kapasite açısından sıkıntıları olduğu da dile getirilmekteydi.

“Bozkurt, 02 Mayıs 1968-syf:4

Pazar Günü Lefkoşa’da Yapılacak Olan

Mağusa-Limasol Karmaları Maçına Büyük Rağbet Var

.....

MAÇ YENİ SAHADA

Maçın, Yeni Saha’da yapılması kesinleşmiş bulunmaktadır. Emniyet mülâhazası ile, şimdilik Taksim Stadına gidilmemesi uygun görülmektedir. Yeni Saha’nın tribünlerinin küçük oluşu ve çok az seyirci sığabilmesi, en büyük problemi teşkil etmektedir. Adanın her tarafından gelecek olan futbol meraklılarının sayısının, 5 binden fazla olması beklenmektedir. Bu kadar seyircinin, maçı takib edebilmesinin temin edilmesi imkânsız bulunmaktadır.

.....”

Haberden de anlaşılacağı gibi, Yeni Saha’nın kapasitesi konusunda büyük bir sıkıntı yaşanmaktaydı. Çünkü final maçı için, diğer maçların aksine binlerce insanın gelip izleyeceği gerçeği ile karşı karşıya kalınmaktaydı.

Diğer yandan böylesi bir etkinliğin sosyal-ticari yaşama da büyük bir katkısı olduğu görülebilmektedir. Bir anda yerli turist akınına uğrayacak olan Lefkoşa esnafı da gazete reklâmlarıyla “yerli tursitlerimizin” dikkatini çekmeye çalışıyordu.

“Bozkurt, 04 Mayıs 1968-syf:2

(Reklâm)

Mağusa ve Limasollu Kardeşlerimize

Lefkoşa’da bulunduğunuz günlerde en ucuz ve en iyi bir şekilde karnınızı doyurmak için, en iyi yer ALASYA BAR’dır. Öğle ve akşamları, taze kuzucuk etinden nefis ve meşhur FIRIN KEBABI’mızın tadına mutlaka tatınız. Bira yoğurt veya salata ile daha nefistir.

ALASYA BAR

(Aylûka Klisesi yanında)”

Aynı tarihli Bozkurt gazetesinde, tıpkı AKIN gazetesinin sayfalarında yer verdiği gibi Basın Açıklaması’na da yer verilmişti. Fakat Basın Açıklaması yanında, Bozkurt gazetesi yine bazı farklı bilgileri de bize sunuyordu. Örneğin; final maçından elde edilecek gelirin, o günlerde yapımı süren Lefkoşa Mücahitler Sitesi’ne bağışlanacağı yanında, 19 Mayıs haftasında adaya gelecek olan Türkiye Genç Milli Takımı’na karşı çıkarılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Karması futbolcu seçmelerinin de bu finaldeki başarılı futbolculardan yapılacak olması gibi...

“Bozkurt, 04 Mayıs 1968-syf:4

Bayrak Kupası için yarın Lefkoşa’da yapılacak olan

Mağusa-Limasol Karmaları final maçının hazırlıkları tamamlandı.

Adanın her tarafından gelecek binlerce seyirci Lefkoşa’da bekleniyor.

.....

BİLETLER

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Final maçı için kat’i surette davetiye çıkarılmamıştır. Ayrıca, bu maç için serbest giriş kartları muteber sayılmayacaktır. Mücahitler Sitesi menfaatına tertiplenmekte olan bu final maçına, her sporseverin mutlak surette bilet mukabilinde gireceği öğrenilmiştir.

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SEÇİCİLER

19 Mayıs haftasına Kıbrıs’a gelmesi beklenen Türkiye Genç Milli Takımına karşı çıkarılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Karması futbolcu seçmek için Final maçında beş kişilik bir Hey’et vazifelendirilecektir.

.....

BİR RİCA

Pek sayın sporsever halkımızın, sporcularımızın ve idarecilerimizin bu final maçının üstün başarılı geçmesi için her türlü yardımlarını lütfetmeleri Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Mücahitler Sitesi İnşaat Hey’eti tarafından hassaten rica olunmaktadır.

.....”

Bozkurt gazetesinin aynı tarih ve aynı sayfasında yer alan “Limasol’dan Notlar” ve “Mağusa’dan Notlar” başlıklı iki yazıyla da karşılaşıyoruz. “Limasol’dan Notlar” yazısını kaleme alan, uzun yıllar Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın fotoğrafçılığını üstlenen merhum Erdal Gökhan beydi. “Mağusa’dan Notlar”ı ise kaleme alan N. ONAT idi. Her iki yazıdan da, final öncesi bölgelerdeki halkın nabızını öğreniyoruz.

“Bozkurt, 04 Mayıs 1968-syf:4

Limasol’dan Notlar...

Şimdiye kadar Limasol Türk Spor tarihinde, hiç bir maça böylesine büyük bir ilgi gösterilmiş değildir. Lefkoşa’da oynanacak olan Limasol-Mağusa maçı, şehrimizdeki sporseverlerin tansiyonunu derhal zirveye çıkarmıştır. Herkes, maçın Taksim Stadında yapılmasını bekliyordu. Yeni Saha’da oynanacağı açıklanınca, bütün sporseverler sükûtu hayale uğramış ve bilet temini endişesine düşmüştür. Limasol’a gönderilen 250 bilet, derhal satılmış ve daha sonra bilet arayanlar bulamamışlardır. Bu da, şimdiye kadar bu kadar çok Limasollunun bu maçı görebilmek için, bu kadar çok arzu duyduğunu ispat etmektedir.

Pazar günü Lefkoşa’daki maçı görmek üzere gelecek olan Limasollular, şimdiye kadar 40 otobüsü tamamen doldurmuş bulunmaktadırlar. Diğer taraftan 100’den fazla taksi ve hususi otomobil de, Lefkoşa’ya seyirci taşıyacaktır. Son üç günden beri Limasol’da konuşulan tek konu, Mağusa-Limasol final maçıdır. Hemen hemen her yerde bu maç konuşulmakta ve bütün Limasollular takımlarına güven beyan etmektedirler. Herkes, bir konuda hem fikirdir ve “Şampiyonluk Kupası Limasol’un olacak” denmektedir.

Limasol Karması’nın iki genç antrenörü Üner ile Özel, devamlı surette futbolcularla çok yakından ilgilenmekte ve onları bu büyük maça hazırlamaktadırlar. Bu maç hakkında, müşterek beyanatları şöyledir:

‘Bizimsöyleyeceğimiz birşey yoktur: bizi temsilen 11 futbolcu, Pazar günü Lefkoşa’da Yeni Saha’da konuşacaktır. Her iki takıma da, başarılar dileriz.’

Limasol Karması İdarecisi Ziya Rızkı ise, Gazetemize şu beyanatı vermiştir: ‘Kıbrıs Türk Sporseverlerine lâyık bir oyun çıkarmak en büyük temennimizdir. Buna muvaffak olduğumuz takdirde, sporcu ve idareciler olarak gurur duyacağız. Temennimiz sportmenliğe ve Türk ahlâkına uygun bir anlayış içerisinde bu büyük maçın oynanmasıdır. Her iki takıma da sonsuz başarılar dilerim.’

-ERDAL GÖKHAN-“

“Bozkurt, 04 Mayıs 1968-syf:4

Mağusa’dan Notlar...

Pazar günü Limasol Karması ile Bayrak Kupası finalini oynıyacak Mağusa Karması son antremanını dün yaptı. Diğer antremanlara nazaran daha hafif geçen bu çalışmada daha ziyade top kontrolü üzerinde duruldu. Maçın Yeni Saha’da oynanacak olması halk üzerinde derin hoşnutsuzluk yarattı. Sahanın mahdut sayıda seyirci alacak olması, Mağusalı seyircilerin bir çoğunu yer bulamama endişesine sevketti. Mağusa’ya tahsis edilen 200 biletin bir anda bitmesi zaten bunu gösteriyor. Galliga’nın ayağı hemen hemen, tamamen geçti. Çarşamba ve Perşembe günü hafif iki antreman yapan futbolcumuzun Pazar günü takımda yerini alması bekleniyor. Mağusa Karmasının yapışık ikizleri Fikret ve Alpay maç için kati konuşuyorlar. Her antreman birbiri ile küsen antremandan sonra canciğer olan bu futbolcuların hallerini hiç kimse izah edemiyor.

Mağusa’dan Lefkoşa’ya gelecek olan 1000’den fazla seyirciden yarıdan fazlası bu projelerinden vaz geçtiler. Sebebi maçın Yeni Saha’da oynanacak olması. Taksim Sahası’nda oynanacak bir maç için seyirci miktarının iki misli olması bekleniyordu. İç turizmi besleyen bu hareketlerin devamı Cemaatimiz için çok faydalı bir tutum. Mağusalı seyirciler, Lefkoşa Karması maçından hâlâ sitayişle bahsediyorlar. Lefkoşa Karması’nın çok iyi bir ekip olduğu umumi kanaat halinde. Bilhassa Ergün, Veli, Zihni, Öner ve Özer halkın çok takdirini toplamış. Kaleci Türker ise heyecanını yenememiş olmanın cezasını çekti. Fakat herkes kendisinin çok iyi Kaleci olacağından emin. Büyük finalde Mağusa Karması’nın avantajlarından bir tanesi de Lefkoşalı seyirciler. Geçen defa Mağusa Karması’nı Mağusalılardan fazla alkışlıyan ellerin bu defa da aynı tepkiyi göstermesi halinde seyirci avantajı ile oynıyacak Mağusa Karması’nın galibiyete daha yakın olması büyük ihtimal.

Kaleci Yıldıray, takımın en sempatik adamı. Kafasının saçsız olması yanında yaptığı espriler ve taklitler ile, yarı yarıya Othello Mücahitler Gazinosu’nda kamp yapmak durumunda bulunan futbolcuların neşe kaynağı. Yıldıray’a göre bu hafta Kıbrıs Karması’nın Kaleciliğine adaylığını koyacakmış. Nihayet Menecer Ali Ahmet yemeden içmeden de kesildi. Takımının hastası olan Menecer Ali’yi Allah daha büyük üzüntü ve heyecanlardan korusun. Bütün futbolcuların korkusu sevgili Ali abilerinin bir gün sahada kalbinin duruvermesi. Takım hastalığının da bu kadarı hiç görülmedi.

-N. ONAT-”