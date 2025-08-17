Levent Yüksel, Merit Park Hotel Letafet’te alkışlarla karşılandı

Merit Park Hotel Letafet’te 16 Ağustos akşamı sahne alan Türk pop müziğinin usta ismi Levent Yüksel, güçlü sesi ve sahnedeki enerjisiyle dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserine “Ya Sonra” ile başlayan sanatçı, repertuarında “Tuana”, “Zalim”, “Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk” ve “Kadınım” gibi klasikleşmiş parçalarına yer verdi. Dinleyenleri, yıllara meydan okuyan bu şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti; tempo zaman zaman yükselip danslara dönüştü, zaman zaman da duygusal anlar yaşandı.

Yaklaşık iki saat süren performansın sonunda, sevenleri sanatçıyı dakikalarca alkışlayarak sahneden uğurladı. Levent Yüksel’in sahnesi, güçlü sesi ve dinleyenleri ile kurduğu bağ sayesinde unutulmaz bir finalle sona erdi.