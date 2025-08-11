Lefkoşa’da harnup hasadı 23 Ağustos’ta, zeytin hasadı ise 30 Ağustos’ta başlayacak

Lefkoşa ilçesi sınırlarında harnup hasadı 23 Ağustos’ta, zeytin hasadı ise 30 Ağustos’ta başlayacak.

Lefkoşa Kaymakamlığı, 2025 yılı harnup ve zeytin toplama (hasat) tarihlerinin belirlendiğini duyurdu.

Kaymakam Cemal Kuyucu imzasıyla yayımlanan açıklamada, hasat başlangıç günlerinden önce harnup veya zeytin toplayanlar hakkında kanuni işlem uygulanacağı belirtilerek, üretici ve vatandaşların bu tarihlere uyması gerektiği vurgulandı.