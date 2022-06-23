Lefkonuk’ta kazılar tamamlandı, Omorfo, Ayguruş ve Pomo’da kazılar sürüyor...

KAZILARDA SON DURUM...

Kayıplar Komitesi’nin adamızın kuzeyinde ve güneyinde yürütmekte olduğu kazılar kesintisiz biçimde devam ederken, Lefkonuk’taki (Geçitkale) kazılar tamamlandı. Bu kazıda bir dere yatağında dört “kayıp” şahıstan geride kalanlara ulaşılmış bulunuyor ve kazılar diğer bölgelerde devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatör Yardımcısı Erge Yurtdaş’tan aldığımız bilgilere göre, kazılarda son durum şöyle:

*** Omorfo/Güzelyurt: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un narenciye bahçesinde, kamışların arasında gömülü olduğu bilgisi doğrultusunda başlatılan kazılar sırasında dağınık şekilde insan kalıntılarına rastlanmış ardından kayıp şahsın gömü yeri tespit edilmiştir. Kazı çalışmaları genişletilerek devam etmektedir.

*** Petra tu Digeni/Yeniceköy: 1974 kaybı 2-8 Kıbrıslırum'un ovalık bir arazide, zeytin ağaçları ve çevresinde gömülü olduğu bilgisi doğrultusunda başlatılan kazı çalışmalarında insan kalıntılarına ulaşılmıştır. Çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Ötüken/Spatharikon; 1963 kaybı üç Kıbrıslıtürk'ün denize yakın, kumluk ve ormanlık bir arazide gömülmüş olduğu bilgisi ile başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

*** Esentepe/Ayguruş/Ayios Amvrosios; Duyarlı bir vatandaşın, bölgede insan kemiği bulup, komiteyi bilgilendirmesi üzerine başlatılan kazı çalışmalarında, dağınık insan kemiklerine ulaşılmış ve çalışmalar manuel şekilde tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Lefkonuk/Geçitkale: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un dere kenarında bulunan okaliptüs ağaçlarının altında gömülü olduğu bilgisi ile başlatılan ve 4 kişiden geride kalanlara rastlanılan alanda kazı çalışmaları son bulmuştur.

*** Templos/Temroz/Zeytinlik: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un harnıp ağaçlarının çevresinde gömülmüş olduğu şüphesiyle başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

*** Pomo: 1963 kaybı, iki Kıbrıslıtürk'ün dere yatağına bakan teraslar bir üzerinde gömülü olduğu bilgisi ile başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

Biz de kazı ekiplerinde bulunan tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz...



Esentepe'de (Ayguruş) bir kayıptan geride kalanların bulunduğu kazı devam ediyor...



Lefkonuk'taki kazılarda dört kayıptan geride kalanlara ulaşıldı ve kazı tamamlandı...



Omorfo'da bir kayıptan geride kalanların bulunduğu kazı sürüyor...



Yeniceköy'deki kazılarda bir kayıptan geride kalanlara ulaşıldı ve kazı devam ediyor...

GEÇMİŞLE YÜZLEŞME KONUSUNDA DÜNYADA NELER YAŞANIYOR?

“Saraybosna’da öldürülen çocukların mezarlarına çiçekler konuldu...”

Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı BİRN’den Azra Husariç’in haberine göre, Saraybosna’da savaşta öldürülen çocuklar için anma törenleri yapıldı... Azra Husariç, haberinde özetle şöyle yazdı:

*** Barış ve toleransı arttırmak maksadıyla düzenlenen bir kampanya çerçevesinde, savaş esnasında kuşatma altında kalan Bosna-Hersek’in başkenti Sarabosna’da öldürülen çocuklar için anma töreni düzenlendi ve mezarlarına çiçekler konuldu.

*** Anma etkinliğini “Savaşın Unutulmuş Çocukları” adlı örgüt ile bir grup genç Boşnak kadın düzenledi – 1992-95 yılları arasında Saraybosna’daki savaş esnasında başkentte ve komşu kent Doğu Saraybosna’da öldürülen çocuklar anıldı.

*** Etkinlikte taşınan pankartlarda da “Onlar yalnızca birer çocuktu... Birlikte geleceği kurabiliriz” denildi.

*** Bu etkinlik “Kayıp Geçmişin Sembolleri” başlıklı projenin parçası olarak yapıldı – proje, yeni bir hatırlama kültürü yaratmayı ve savaşta öldürülmüş çocukları anmayı hedefliyor. Proje RECOM Reconciliation Network tarafından destekleniyor – RECOM Yeniden Uzlaşma Ağı, Yugoslavya savaşları için toplumlar arasında bir hakikat komisyonu kurulması için kampanya yürütüyor.

*** “Kendi halkının geçmişine yönelik yapıcı ve eleştirel bir ilişki ile Bosna-Hersek’te diğer toplumların çektikleri acıların da kabul edilmesiyle ancak bir hatırlama kültürü, karşılıklı olarak saygı ve müteşekkir olma kültürü yaratılabilinir” dedi Savaşın Unutulmuş Çocukları örgütünden program yöneticisi Mirna Ömerçavuşeviç...

*** Proje katılımcılarından biri olan İsidora Trivkoviç ise Bosna-Hersek’te savaş esnasında neler yaşandığını öğrenmenin ve öldürülmüş olan çocukları hatırlamanın önemli olduğuna dikkati çekti, “Yurdumuzun gençlerine barış ve sevgi içerisinde yaşamak istediğimiz yönünde net bir mesaj gönderdik. Geçmişin tekrarlanmasını istemiyoruz ve ancak birlikte çalışırsak, geleceğe giden köprüleri inşa edebiliriz” diye konuştu.

*** Bir diğer katılımcı olan Fatima Mahmudoviç ise “Onları anmakla öldürülmüş olanlara saygımızı, merhametimizi ve ailelerine empatimizi ifade ediyoruz, aynı zamanda bu proje bize geçmişi öğretiyor ve böylesi korkunç şeylerin olmayacağı bir toplum inşa etmeyi de öğreniyoruz” diye konuştu.

*** Saraybosna kuşatması esnasında öldürülen çocukların 1,600 civarında olduğu tahmin ediliyor...



Anma etkinliğinden... Onlar yalnızca birer çocuktu...



Saraybosna'daki anma etkinliğinde beyaz güller vardı...



Savaşta öldürülen çocuklar, çiçeklerle anıldı...