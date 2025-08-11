Lefke’de erkenci zeytin hasadı ile harup hasadı 25 Ağustos’ta, yerli zeytin hasadı ise 8 Eylül’de

Lefke'de 2025 yılı zeytin ve harup toplama (hasat) tarihleri açıklandı.

Lefke Kaymakamı Cemal Orakcıoğlu’nun imzasıyla yayımlanan bildiriye göre, Lefke ilçesinde erkenci zeytin hasadı ile harup hasadı 25 Ağustos’ta, yerli zeytin hasadı ise 8 Eylül’de başlayacak.

Bildiride, hasat başlangıç tarihlerinden önce zeytin veya harup toplayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulunuldu.