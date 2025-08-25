Lefke Maden Müzesi törenle açıldı

Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Lefke’de Maden Müzesi açıldı.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen Lefke Maden Müzesi, Lefke Çarşı Merkezi’nde Vasıf Palas olarak bilinen tarihi binada yer alıyor.

Müzenin açılışı nedeniyle düzenlenen törenin açılış konuşmasını Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba yaptı. Ziba, geleceğe ışık tutmak ve kültürel mirasa sahip çıkmak amacıyla çalıştıklarını belirterek, kültürel mirasın korunması ve sürekliliğinin sağlanmasında en büyük aracın müzeler olduğunu vurguladı. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Lefke’ye bir müze kazandırmak için 2014 yılından itibaren çeşitli proje çalışmaları yapıldığını anlatarak, böyle bir müzenin Lefke’ye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da ada genelinde turizmi 12 aya yaymak ve her ilçeye bir müze kazandırmak hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Ataoğlu, Lefke’ye kazandırılan bu müzeyle “tüm ilçelerde müze” hedefine ulaştıklarını ifade etti.

Fikri Ataoğlu, Lefke’ye bir müze kazandırmak için bölge halkı, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimle işbirliği içinde çalıştıklarını kaydetti. Ataoğlu, müzenin Lefke’ye gelecek turistlerin durak noktası ve Lefke esnafıyla iç içe olmalarına vesile olacağını vurguladı.

Bakanlık olarak CMC alanının turizme kazandırılmasıyla ilgili çalışma başlatacaklarına dikkati çeken Ataoğlu, geçmişteki değerleri günümüze, günümüzü de geleceğe taşıma hedefiyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından müzenin açılışı gerçekleştirildi ve müze gezildi.