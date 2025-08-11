LBO Vokal Akademi Yeni Sezon İçin Korist Çağrısı

Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), müziğe gönül veren herkesi 2025-2026 sezonu için LBO Vokal Akademi’ye katılmaya davet ediyor.



Her yaş ve seviyeye uygun gruplarla çalışmalarını sürdüren LBO Vokal Akademi, bu yıl da Çocuk Koro Grupları, Çoksesli Gençlik Korosu ve Genç Kadın Vokal Grubu için yeni koristlerini belirlemek üzere kayıt sürecini başlattı.



Yeni sezonda koristleri profesyonel düzeyde çoksesli koro eğitiminin yanı sıra, sahne deneyimi kazandıran müzikal gösterimler ve LBO eşliğinde gerçekleşecek senfonik konserler bekliyor. Akademi bünyesinde düzenlenecek hem eğitici hem öğretici koro kampları sayesinde bireysel gelişim ve grup dayanışması destekleniyor. Genç koristler ayrıca deneyimli ve ilham verici sanatçılarla bir araya gelme ve deneyim paylaşma imkânı buluyor.



Katılımcılar, Avrupa Koro Derneği festivalleri aracılığıyla yurt dışında konserlere katılarak kültürümüzü ve dilimizi uluslararası platformlarda temsil etme şansı da elde edecek. Bu yönüyle LBO Vokal Akademi, yalnızca bir müzik eğitimi alanı değil, aynı zamanda sanatla gelişim ve dünyaya ses verme fırsatı sunan bir platform olarak öne çıkıyor.



LBO Vokal Akademi sezon başlangıç tarihi 6 Eylül olup, program hakkında bilgi almak isteyenler, 0533 840 29 66 veya 0533 840 99 71 numaralı telefonlardan yetkililerle iletişime geçebilecek.