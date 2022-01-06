Lapta’da yeni kazı başlatıldı...

KAZILARDA SON DURUM... KAZILARDA SON DURUM...

Kayıplar Komitesi’nin yürütmekte olduğu kazılara kesintisiz biçimde devam edilirken, ABD'den’gelen Kanadalı ve Amerikalı uzmanların, yeraltını görebilen bir radarla Lapta’da bir olası gömü yerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda, burada yeni bir kazı başlatıldığı öğrenildi.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatör Yardımcısı Arkeolog Erge Yurtdaş’tan aldığımız bilgilere göre kazılardaki son durum şöyle:

*** Lapta’da 1974 “kaybı” 13 Kıbrıslırum’un otobüsten indirilip alanda öldürüldüğü bilgisi ve Amerikalı uzmanların Jeofizik çalışmaları sırasında toprak altında gördüğü anomaliler dolayısıyla bölgede acil kazı çalışması başlatılmıştır.

*** Dilekkaya’da (Ayakebir), 1974 kaybı 1 veya 3 veya 4 kişinin dere yatağının yanında gömüldüğü bilgisi ile yapılan ziyaret sırasında yüzeyde insan kemiğine rastlanmış ve ivedilikle kazı çalışmalarına başlanmıştır. Bu alanda iki “kayıp”tan geride kalanlara ulaşılmıştır...

*** Ötüken’de (Spatharikon), 1963 “kaybı” üç Kıbrıslıtürk'ün denize yakın ormanlık bir alanda gömülü olduğu bilgisi ile kazı çalışmalarına devam edilmektedir.

*** Zeytinlik’te (Templos) 1974 “kaybı” bir grup Kıbrıslırum'un harnup ağaçlarının doğusunda gömülü olduğu bilgisi ile kazı çalışmalarına devam edilmektedir. Çamurdan ve Lapta’daki acil kazının başlamasından dolayı bu hafta kazı yapılamamıştır.

*** Geçitkale’de (Lefkonuk) 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un dere yatağında gömülü olduğu bilgisi ile kazı çalışmalarına devam edilmektedir. Dere yatağının tarlaya doğru olan cephesinde dağınık halde insan kalıntılarına ulaşılmaya devam edilmektedir. Şu ana kadar dört “kayıp”tan geride kalanlara ulaşıldı...

*** Küçük Kaymaklı’da (Omorfita) 1974 “kaybı” bir Kıbrıslırum’un, çukura/kuyuya atılmış olduğu bilgisi ile öncelikle kuyunun yerini bulmak için kazı çalışmalarına devam edilmektedir.

*** Gökhan’da (Voni askeri bölge) 1974 “kaybı” bir grup Kıbrıslırum'un Gökhan askeri kışlasının doğusunda gömülmüş olabileceği bilgisi ile kazı çalışmalarına başlanmıştır.

Biz de kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.

*** ABD’nin Wisconsin Üniversitesi’nden uzmanlar, Kayıplar Komitesi’ne yardımcı oluyor... Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi Leonidas Pandelidis:

“2021’deki kazılarda 18 kişinin kalıntılarına ulaşıldı...”

Lefkoşa, 5 Ocak 2022 (T.A.K.): ABD’nin Wisconsin Üniversitesi’nden uzmanların, Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmaları için adada bulunduğu bildirildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi, 2021 yılında 21’i Kıbrıslırum, 8’i Kıbrıslıtürk toplam 29 kayıp şahıs ile savaşta ölen 8 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını; 79 kazı çalışması yürütüldüğünü ve bu kazılarda 18 kişinin kalıntılarına ulaşıldığını açıkladı.

Alithia gazetesi, ABD’deki Wisconsin Üniversitesi’nden uzmanların adada olduğunu ve komitenin çalışmalarına, jeoradar ve drone’ların üzerine yerleştirilmiş özel kameralar kullanarak yardımcı olduklarını yazdı.

Gazete, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi Leonidas Pandelidis’in, uzman ekibin 4 kişiden oluştuğunu; ikisinin adada bulunup, diğer ikisinin de ABD Büyükelçiliği ile iş birliği içerisinde uzaktan çalıştığını söylediğini kaydetti.

Habere göre Pandelidis, ekipteki iki kişinin adaya 28 Aralık’ta geldiklerini ve 9 gün boyunca araştırma yapacaklarını; bir gününü de Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki personelin eğitimine ayırdıklarını belirtti.

Pandelidis, ekibe Güney ve Kuzey Kıbrıs’ta 6 nokta gösterdiklerini ve ekibin, genel bilgiye sahip oldukları bu noktalarda jeoradar kullanarak, farklı metotlar ve drone’lar üzerindeki özel kameralarla araştırmalar yapacağını söyledi.

Bu yöntemle, toprağın altında ne olduğu bilinmeyen bozulmaların olabileceği yerlerin fotoğrafının çekileceğini ve bozulmaların tespit edilmesi halinde, bu bölgede kazılar yapılacağını belirten Pandelidis, 2022 yılında araştırmalardan daha iyi sonuçlar elde edeceklerine inandığını dile getirdi.

Habere göre Pandelidis, kazılacak 300 nokta bulunduğunu ve 150-160 dosyaya ilişkin bulguların değerlendirilmekte olduğunu kaydetti.

Pandelidis, bu dosyaların tümünün kayıplarla ilişkili olduğu anlamına gelmediğine ve bazılarının arkeolojik bulgu olabileceğine işaret ederek, bazılarına da kimlik tespit çalışması yapılmasının zor olabileceğinden bahsetti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin iki toplumlu 7 ekibinin, tüm Covid-19 tedbirlerini göz önünde bulundurarak Kıbrıs genelinde çalıştığını ifade eden Pandelidis, ekiplerin “Voni” (Gökhan), “Aya” (Dilekkaya), “Spathariko” (Ötüken), “Templos” (Zeytinlik), “Omorfita” (Küçükkaymaklı) ve “Lefkoniko” (Geçitkale) bölgelerinde çalışmakta olduklarını söyledi.

Pandelidis, Geçitkale’de iki ekibin çalıştığını ve burada, 3 kaybın kalıntılarına ulaşıldığını açıkladı.

Komiteye bilgi akışının memnun edici düzeyde olduğunu belirten Pandelidis, BM Barış Gücü arşivlerindeki araştırmalarda da sona gelindiğini; ancak bu arşivlerin çok önemli bilgiler barındırmadığını ve araştırmalara çok büyük katkısı olmadığını söyledi.

Gazete, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 31 Aralık 2021’e kadar 1183 kayba ulaşıldığını ve 1023’üne kimlik tespiti yapıldığını; 1510 Kıbrıslırum kayıptan 732’sinin bulunduğunu ve 778’inin hâlâ bulunamadığını, 492 Kıbrıslıtürk kayıptan da 291’inin bulunduğunu ve 201’inin hâlâ kayıp olduğunu yazdı.

(TAK Ajansı Rumca Haber Bülteni’nden – 5.1.2022)