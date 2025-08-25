Lefkoşa37 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kuzey Kıbrıs üniversitelerine Türkiye'den 11 bin 587 öğrenci yerleşti
Kuzey Kıbrıs üniversitelerine Türkiye'den 11 bin 587 öğrenci yerleşti

Kuzey Kıbrıs üniversitelerine Türkiye'den 11 bin 587 öğrenci yerleşti

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre, Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversitelerde açılan 17 bin 17 kontenjanın 11 bin 587’si doldu, 5 bin 430’u boş kaldı.

A+A-

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre, KKTC’deki üniversitelere 2024-2025 akademik yılında toplam 17 bin 17 kontenjan açıldı. Bu kontenjanların 11 bin 587’si öğrenciler tarafından dolduruldu, 5 bin 430 kontenjan ise boş kaldı.

Lisans programlarına 12 bin 537 kontenjan açılırken, 7 bin 968 öğrenci yerleşti ve 4 bin 569 kontenjan boş kaldı. Ön lisans programlarında ise 4 bin 480 kontenjan açıldı, 3 bin 619 öğrenci yerleşti ve 861 kontenjan boş kaldı.

Bu haber toplam 456 defa okunmuştur
Etiketler :