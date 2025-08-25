Kuzey Kıbrıs üniversitelerine Türkiye'den 11 bin 587 öğrenci yerleşti

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre, KKTC’deki üniversitelere 2024-2025 akademik yılında toplam 17 bin 17 kontenjan açıldı. Bu kontenjanların 11 bin 587’si öğrenciler tarafından dolduruldu, 5 bin 430 kontenjan ise boş kaldı.

Lisans programlarına 12 bin 537 kontenjan açılırken, 7 bin 968 öğrenci yerleşti ve 4 bin 569 kontenjan boş kaldı. Ön lisans programlarında ise 4 bin 480 kontenjan açıldı, 3 bin 619 öğrenci yerleşti ve 861 kontenjan boş kaldı.