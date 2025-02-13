Kumarda kırılan “ambargo”

Türkiye’nin futbol takımları “eşit egemen kktc”ye gelmiyor ama hakemi geldi.

Hem de FIFA kokartlı (!)

Ben de rastgele okudum.

“İşte bu” dedim.

Ada yarısına dayatılan statü nasıl da kendini ifşa ediyor.

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Türkiye’nin meşhur hakemlerinden biri geçen hafta sürpriz bir kararla “hakemliği bıraktığını” açıklamıştı.

“Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun emeklilik kararında kumarhane iddiası” diyordu başlık…

İçimden bir ses “işin içinde muhakkak Kıbrıs var” diye çağırdı bana.

Tam isabet!

İddia şu…

“…

Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu'nun, kumarhane fotoğrafı nedeniyle hakemliğe veda ettiği öne sürüldü.

Gazeteci İbrahim Seten’in TV100'de yayınlanan 'Saha Dışı' programında aktardığı bilgilere göre; Uğurlu’nun bir kumarhanede çekilmiş görüntüsü Merkez Hakem Kurulu’na ulaştı. MHK, söz konusu görüntünün gerçek olup olmadığını inceletti. Teknik incelemenin ardından fotoğrafın montaj olmadığı tespit edildi.

MHK, Yaşar Kemal Uğurlu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Uğurlu’ya, "Bu senin özel hayatın, biz karışmayız. Ancak bu otelde kendi paranla kaldığını kanıtla, bir belge ibraz et" dendi. Ancak Uğurlu'nun, otelde kendi parasıyla kaldığını belgeleyemediği belirtildi.

Uğurlu'nun, Kuzey Kıbrıs’ta bulunduğuna dair herhangi bir resmi kaydın da bulunmadığı ortaya çıktı. Bu gelişmeler kulüplerin dikkatinden kaçmadı. Süper Lig kulüpleri, MHK’ye başvurarak konuyla ilgili açıklama talep etti.

Gelişmeler üzerine 38 yaşında FIFA kokartı takan Yaşar Kemal Uğurlu’nun klasmanı düşürüldü. Bu kararın ardından Uğurlu, 5 Şubat 2025 tarihinde resmi bir açıklamayla hakemliği bıraktığını duyurdu.

…”

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TC Dışişleri Bakanı Fidan demişti ya…

“Cesur olunuz…”

Türkiye’nin ne Fenerbahçesi geliyor kuzey Kıbrıs’a ne Galatasaray’ı…

Ne A takımları geliyor, ne PAF’ı…

Tanıyor ama sözde…

Üstelik binlerce tutkulu taraftar var burada, hem de yedi kuşak Kıbrıslı…

Güneye gidiyorlar ama kuzeye gelmiyorlar!

Yunanistan değil Türkiye A Milli Takımı da gelmiyor.

İngiltere gibi Azerbaycan da, Almanya gibi Özbekistan da!

“Egemen eşitlik, uluslararası statü” tam bir örtü…

Gele gele “kumar”a geliyor FİFA kokartlı bir hakem, onun da kaydı yok!

“Kayıt dışı” bu devlete ne de anlamlı yakışıyor bu hareket…

Onca “yokluk” içinde “VAR”a mı gitsek acaba?





* ( Futbolla yakından ilgilenmeyenler için… VAR (Video Assistant Referee), yani Video Yardımcı Hakem, futbolda hakem kararlarının doğruluğunu artırmak için kullanılan bir video inceleme sistemidir. VAR sistemi, maç esnasında hakeme yardımcı olmak amacıyla belirli kritik anları tekrar izleyerek doğru karar verilmesini sağlar.)